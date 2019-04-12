涉現金買票、設宴招待 基隆市議員候選人喊冤仍被起訴

2019-04-12 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



九合一大選期間，檢警查獲基隆市七堵區市議員吳姓候選人涉嫌以每票1000元現金買票，期約當選後再交付，又由沈姓等樁腳免費設宴招待選民，訊後諭知吳姓候選人以50萬元交保，江姓樁腳裁定羈押，其餘4名樁腳分別諭令20至30萬元不等交保候傳。基隆地檢署近日偵結，認定吳姓候選人涉賄，依涉嫌違反公職人員選罷法提起公訴。

基隆地檢署檢察官楊婉鈺選舉期間接獲情資，指揮調查局基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局三分局共組專案小組深入追查，並在去年11月間發動搜索，發現吳姓候選人為求當選，透過沈姓、忻姓樁腳擺桌設宴，免費招待具投票權的選民，席間，吳桐茂再身著競選背心到場尋求支持。

據檢警調偵查，吳姓候選人疑似透過江姓樁腳，以每票1000元，向黃姓等選民行賄，為躲避檢警查緝，還約定當選後再交付賄款。

事後吳姓候選人曾再三澄清，絕無免費設宴招待、現金期約買票等行為，忻等個人行為均與他無關，希望司法單位查明案情，毋枉毋縱，還他清白；還表示2014年參選時，也曾因檢調介入調查，以致當年以194票之差高票落選。

當時基隆地檢署回應，所有的偵查作為都是依法發動，當天所持搜索票也是檢具相關事證後，由法官核發，全案秉公處理。

選後，吳姓候選人以2056票落選，近日基隆地檢署偵結涉賄案，認定吳姓候選人及其樁腳涉嫌違反依公職人員選舉罷免法第99條第1項規定，對有投票權之人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，依法將吳姓候選人，及沈姓、梁姓、柯姓、忻姓、江姓樁腳等人提起公訴，其中吳姓候選人所犯2次犯行，犯意各別、行為互殊，請基隆地方法院分論併罰。

至於涉嫌收賄的李姓、陳姓、劉姓、黃姓等9名選民，基隆地檢署則依職權不起訴處分。