想用99元賣保育類台灣八哥 代價是判刑6月易科罰金18萬

2019-04-12 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓男子去年5月7號將1隻保育類的「台灣八哥」拍照PO網，留言「NT$99 八德區」等語意圖販賣，警方獲報到場查緝當場發現八哥鳥，陳起初辯稱沒有要飼養、販賣的意思，直到審理時才坦承，法院認為，陳與一般大量進口野生動物牟利者不同，依法判刑6個月，得易科罰金18萬元。

檢警調查，陳男（55歲）在某個討論鸚鵡的臉書社團中，PO了3張台灣八哥照片，留言「怎麼這麼愛學？」「NT$99 八德區」、「稀有品種只能說太聰明、國台語一起來」等語，有民眾發現後通報保七總隊，警方到場後，果然在陳的陽台找到1隻台灣八哥。

檢方函請經屏東科技大學鑑定，也確定這隻八哥屬於公告二級保育類動物，偵結依違反野生動物保育法起訴他。

法院考量，陳明知八哥鳥為保育類動物，仍將照片刊登網路意圖販賣，但考量他無類似犯罪前科，與大量引進保育類野生動物販賣牟利情況不同，情節尚屬輕微，審理過程坦承犯行，態度尚可，依法判刑6個月，得易科罰金。