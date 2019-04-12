不想再提供鄰地停車空間 大法官提解方

2019-04-12 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院秘書長呂太郎今天說明釋字776號解釋，大法官認為建築物所有人為申請變更使用執照，需增設停車空間於鄰地空間，而由鄰地所有人出具土地使用權同意書者，同意書應許附期限，後續包括變更使用執照，及鄰地因應而生的套繪管制也要有期限，同意使用土地的關係消滅時，變更使照要廢止、並解除套繪管制。

本號解釋的審查客體為內政部1989年8月24日台(78)內營字第727291函釋、內政部1991年3月22日台(80)內營字第907380號函釋，依這2個函釋，使鄰地所有人無從出具附有期限的土地使用同意權，致他們的土地受無限期的套繪管制，且無從於土地使用關係消滅時申請廢止原核可的變更使用執照，並解除套繪管制，限制財產權的行使，與憲法第15條的意旨不合，在此範圍內，今日起不再援用。

本解釋源於1993年7月時陳麗伶因位在台中市的建築物的地下商場要變更用途為公共浴室，並增設7輛室外停車空間，申請變更使用執照，因此商請相鄰的土地所有人劉鴻志出具「土地使用權同意書」，同意土地全部面積給陳女作停車之用。

但當年8月17日，陳麗伶移轉建物所有權給蕭景田，10月16日工務局准予變更使用執照。2013年1月22日，劉鴻志以土地使用關係消滅為由，向台中市都市發展局申請辦理這筆土地解除套繪管制，但都發局駁回，提起訴願、打行政訴訟也遭駁。2014年8月29日劉聲請大法官解釋。

大法官認為，依土地使用的私法關係而言，土地所有人基於對土地的權利和契約自由原則，在提供土地給他人作為申請變更使用執照時，原可以有期限或無期限的方式處理；且不論提供土地的使用有無期限，當事人可得終止土地使用關係。

而鄰地所有人在申請變更使用執照時，應檢附原使用執照或謄本，和依地方自治團體制定的建築管理自治條例所規定的建築物權利證明文件等，例如建物所有權狀影本，而這些文件都不是鄰地所有人所持有，除非這些文件的持有人同意配合提出，否則鄰地所有人在土地使用關係消滅時，實際上無從自行申請變更使用執照而解除套繪管制。