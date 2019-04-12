萬芳醫院名醫驚爆詐騙癌症病患 檢調大搜索

2019-04-12 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局北機站接獲檢舉，指萬芳醫院放射腫瘤科醫生吳思遠，涉嫌詐騙病患使用費用較高的自費儀器，但實際上卻使用廉價器材替病患診療，涉及詐欺等罪。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook

調查局北機站接獲檢舉，指萬芳醫院放射腫瘤科醫生吳思遠，涉嫌詐騙病患使用費用較高的自費儀器，但實際上卻使用廉價器材替病患診療，涉及詐欺等罪。

台北地檢署今天指揮北機站搜索萬芳醫院等4個處所，約談吳思遠等7人，晚間移送檢方複訊。

據調查，吳思遠總共向3名病患詐欺，自費金額都在20萬元，但他施作的醫療器材僅5萬元，宛如欺負癌症病患。

調查指出，吳思遠明知全額自費不得請領健保，但他一邊向病患詐騙，另一頭又向健保署詐領費用，手段惡劣，涉及詐欺。