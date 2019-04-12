前陸官校長為校歌提告 要求解凍校慶預算

2019-04-12 16:32 中央社 高雄12日電



前陸軍官校校長陳良沛今天說，立委劉世芳要求陸官校歌修改歌詞，並提案凍結校慶活動預算，他提告劉世芳涉強制罪，另涉及藐視大學自治法，請求徹查。要求解凍校慶活動預算。

劉世芳辦公室回應，尊重大學自治，陸軍官校按照大學自治揭示精神，召開校務會議討論，並有書面紀錄提供立法院，即符合解凍條件。

陳良沛是陸軍官校第26任校長，今天率領多名校友到高雄地檢署提告劉世芳涉強制罪等，一行人並在高雄地檢署前舉國旗和陸軍官校校旗及唱陸軍官校校歌表達不滿。

陳良沛說，劉世芳民國106年要求陸軍官校校歌修改歌詞，學校即召開校務會議研討，決議維持原歌詞內容；劉世芳再於108年第6期臨時會第1次會議審查國防預算時，提案凍結陸軍官校95週年校慶活動預算新台幣333萬7000元。

他說，劉世芳以凍結校慶預算方式脅迫官校更改歌詞，足以影響校友等人員權利，涉刑法第304條規定的強制罪嫌，並應依刑法第134條規定加重其刑；另涉及藐視大學自治法。

陳良沛表示，95週年校慶活動即將於6月舉辦，如果校慶活動預算遭凍結停辦，將是95年來頭一遭，影響深遠，歷任校長及校友都很不滿，要求立刻解凍校慶預算，尊重原創校歌著作權，不容篡改校歌。