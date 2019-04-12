「精神病」非免罪符 臉書罵人罰1萬元定讞

2019-04-12 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



劉姓男子與楊姓網友爭執，2016年12月間，接續在其他人的臉書頁面中謾罵楊「小丑」、「小頭銳面」，楊報警、提告公然侮辱。劉自稱留言時處昏迷狀態，不知道在做什麼，還說自己有「雙相情緒障礙症」，新北地院認為劉2017年1月7日因精神疾病而送醫治療，但與案發時點無關，而網際網路無遠弗屆，他漠視他人名譽法益，判罰金1萬元，得易服勞役。

劉不服而上訴，高等法院認為精神鑑定結果確認他犯案時沒有精神障礙、心智缺陷，無法適用刑法第19條不罰或減刑，駁回上訴定讞。

劉姓男子2016年12月6日辱罵楊姓男子「污鼠」，12月11日又罵楊「小丑，小頭銳面」，楊不甘心而提告。本件起因是一名女網友發表心情低落的文字，劉以化名帳號留言，並提供自己的LINE通訊軟體的ID，楊留言「劉汗顏，真是令人汗顏」，雙方衝突。

「是楊先嗆我的」劉認為是對方先挑釁，法院審理時，他稱當時處於「昏迷狀態」，不曉得在做些什麼，並稱從2014年起就在台北市立聯合醫院松德院區追蹤雙相情緒障礙症。

但法官檢視，劉按時就醫，處方皆無更動，可見他長期就醫並服用藥物控制病症，且與楊的對話內容順暢，拿精神疾病來當藉口並不足採。而新北院認為網路言論有界線，劉雖對楊的言論不快，但楊的言論並沒有違法，劉也可以留言反擊，但應遵循法律界限，他一再以不堪言論罵人，逾越法律規範。