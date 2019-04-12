神秘老翁名下擁53輛車 欠8萬停車費一毛不肯繳

2019-04-12 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



黃姓老翁疑被當作人頭，名下登記高達53輛車，但幾乎都是「專案定點廣告車」，車齡老舊上方搭設廣告看板，長期佔用公家停車格，共積欠停車費近8萬元，行政執行署桃園分署去年查扣法拍黃的2輛車，但他仍舊不改善，今早於中壢青埔一路再查扣其中1輛，若仍不繳欠費將法拍充公。

桃園分署指出，黃翁（68歲）戶籍在台南，名下登記53輛車，但幾乎都是長期佔用停車格作為廣告宣傳的「專案定點廣告車」，雨刷上長夾滿整疊泛黃的繳費單，經統計目前共欠繳7萬9640元停車費，去年陸續查扣其中2輛車，法拍各以2500元、3000元拍定，價金用來抵繳停車費。

為了打擊這種「只想賺廣告錢、不願繳停車費」的路霸，桃園分署和市府交通局合作，透過停車費即時通報系統今天早上10點在高鐵站附近青埔一路，發現黃男名下的另1輛欠費廣告車，由書記官到場查扣拖吊。

現場還發現1名發送廣告單的男子，但他說自己是給人請的，不是車主，車輛是「公司的」，聽到欠繳停車費高達近8萬元更是嚇一大跳。

分署人員依經驗研判，黃翁本身沒有資力償還，很可能是被上游利用當作是「人頭」，將這些廣告車登記在他名下，大賺廣告費卻不肯繳停車費，佔用停車格不符用路正義，也造成其他用路人不變。

此外，根據桃園市廣告物管理自治條例，也有規定若車子要當作廣告使用，也得先經過交通局核准發證，規定使用期限，就算有核准也不可以停放在公路停車格，一但違反交通局有權強制遷移。