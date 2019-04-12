養父控養子遺棄不成立 改口：要終止收養關係

2019-04-12 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市何姓男子當年愛屋及烏，收養妻子婚前生養的兒子，多年後夫妻離異，但養子仍在他戶籍下，而何男則患有糖尿病、高血壓，全靠自己打理日常起居，後來他痛稱養子20餘年來從未與他同住，也未付生活扶養費，控訴養子涉嫌遺棄。基隆地檢署介入偵辦，查知何男每月領有老人年金，其兄長也會資助他生活，又未病廢，養子遺棄罪嫌不足，予以不起訴處分。

何男指稱，養子是前妻婚前所生，並非他的親生兒子，但他有辦理收養手續，現在自己患有高血壓、糖尿病等慢性病，由於每月都要領藥，開銷大約1萬2千元至1萬3千元，按月領的3731元老人年金根本不夠用，若不夠就得靠哥哥資助，才會怒告養子遺棄。

基隆地檢署偵結指出，刑法上所謂無自救力之人，是指無維持生存所必要能力，何男養子雖有扶養義務，但何男本身正值中年，又未病廢，且既能自理生活，每月又有老人年金、兄長金援，難認無自救力，何男養子遺棄罪嫌不足。