鋼筋打臉勞動局長賴香伶 李明彥：我在學校是被欺負的

2019-04-12 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



勞運人士李明彥不滿台北市勞動局長賴香伶罔顧勞權，去年持鋼筋衝入賴的辦公室朝賴頭部攻擊，被依重傷害罪起訴。台北地院今天傳喚賴香伶，她說，被打後昏厥、耳鳴，醒來後看辦公桌上都是血；李明彥說，以前從沒打過人，反而在學校是被欺負的，希望藉案子喚起對勞權的重視。

合議庭審理本案不止一次開庭，賴香伶則是第一次出庭，由於她表示不願當庭面對李明彥，法院由法警引導她進入指認室，隔著黑玻璃以被害人身分參加審判。

賴香伶說，當天她從會議室回到局長辦公室，聽到有人叫她的名字，瞬間被一根鋼筋擊中頭部，當場昏厥、耳鳴，後來被副局長叫醒時，摸到衣服、身上、桌上都是血，再被帶到醫院；賴說，被打時，過程只有1、2秒，不知道打人的是誰，不知為什麼被攻擊，現在確認打人的是李明彥。

李明彥不認重傷害罪，但認傷害罪，「這樣不會重傷害啊！」他說，賴香伶應知道他是怎樣的人，不管是北捷、中油、榮總的假承攬工程，賴曉得他做了許多事；李說，之前他從沒打過別人，甚至在學校還是被欺負的。

李明彥說，人民應有革命權、抵抗權，他也尊重司法，但社會連最底層勞工吶喊與呻吟也沒給機會，希望藉這個案子把有關勞工權益的事情揭露出來。