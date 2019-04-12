積欠酒駕罰鍰9萬元 男子3樓透天厝被查封

2019-04-12 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



有錢喝酒，沒錢繳罰鍰？台南市玉井區徐姓男子滯欠酒駕罰鍰9萬多元，經過催繳仍不繳納，行政執行署台南分署使出殺手鐧，昨天派出書記官至住處，查封徐所有市值2百多萬元的3樓透天厝，擇期拍賣。台南分署強調，貫徹執行的決心不容挑戰。

台南分署為了反酒駕、反毒駕，近來強力執行滯欠酒駕、毒駕罰鍰案件，積極查扣存款、薪水外，對於名下有車輛、不動產的義務人也進行查封、拍賣，提醒不繳罰鍰的義務人注意。

主任行政執行官張哲榮說，徐滯欠酒駕罰鍰9萬多元外，地價稅3年未繳，房屋稅去年也流繳，合計12萬多元，多次催繳未果，昨天派出書記官至玉井，查封他所有市價2百多萬元的3樓透天厝。 張表示，查封透天厝後仍需經鑑價程序，再擇期進行拍賣，如當事人在拍賣前繳清滯欠罰鍰，仍可避免房子被拍賣。

政府為有效遏止酒駕、毒駕一再發生，造成許多家庭破碎及人命傷亡，立法院日前修法通過道路交通管理處罰條例修正案，大幅提高酒駕的罰鍰，並將汽機車罰則分流，明定初犯者汽車駕駛罰3到12萬元、機車罰1.5至9萬元，若再犯者則拉高罰鍰，汽車駕駛直接罰12萬元、機車罰9萬元，若第3次酒駕被抓，則分別再加9萬元。