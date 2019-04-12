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檢察長關說風暴 法界：應調桃院開庭錄音

2019-04-12 12:08聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

時代力量黨主席邱顯智（中）、立委黃國昌（左）與徐永明（右），上午到監察院告發邱太...
時代力量黨主席邱顯智（中）、立委黃國昌（左）與徐永明（右），上午到監察院告發邱太三涉嫌違法關說。記者林澔一／攝影 林澔一
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桃園地檢署前檢察長彭坤業疑關說認罪協商程序行政懲處事宜，法務部今加開檢審會討論。有檢察官轉任的律師質疑，何以彭拒絕下達書面？若非檢察長授權主任檢察官為之，主任又豈敢專擅？檢察長並未調卷了解實際本案開庭認罪協商狀況，也未約談承辦檢察官進行了解，竟率爾單方聽信邱太三陳情，即認有必要實施「職務移轉權」，若非接受邱的提醒，因此不需符合法官法要求行使「職務移轉權」條件，若非接受關說，恣意濫權，孰人能信？

他表示，雖高檢署報告出爐，但本案仍有數疑點，卻僅稍點到即止、尚待補足，非僅事先假定本案僅屬行政不法而非刑事不法外，就關說、請託由來，有無對價關係部分，似乎尚留有一手未予究明。

他質疑，報告不到數日即完成調查，隨即將案件扔回法務部作後續處理，以調查小組能力，應不致於此。究竟背後涉案層級多高，影響層面多廣，足令高檢署如此左支右絀？

法務部前部長邱太三曾擔任桃園市副市長，彭受邀去大車輪餐敘前應要先自行了解席間有誰出席、用意為何，要有敏感度及早預防。再者，「下午茶」現場有誰，是否與本案無關，也未見調查報告說明，邱僅以一句不方便說明推卸責任，恐有疑問。

報告何以未說明公訴就認罪協商過程有無不當，是否有邱所宣稱不當情事？邱宣稱因公訴先前同意與被告認罪協商，之後卻多次反悔，才好意「提醒」檢察長，但究竟公訴在法庭表現如何，是否有刻意刁難被告行使認罪協商權利，或出爾反爾、玩弄被告，應調取桃園地院法庭錄音、筆錄進行調查，不該任由邱一人說了算，並應適度公開本案準備程序筆錄，此部分至關重要，何以未見高檢署詳為說明？

依「公務員廉政倫理規範」第11條：「公務員遇有請託關說時，應於三日內簽報其長官並知會政風機構。」何以彭未留存邱陳情或關說之書面紀錄？以致無法列管、追蹤，外界無從得知、稽考、檢視，莫非規定、規範不到檢察長層級，是給一般小公務員遵守之用？

縱認邱所為並非關說、請託，而屬「陳情」，則依據「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」第4點規定，即使是以口頭進行陳情，也要作成紀錄，並使陳情人簽名後據以辦理。目前檢察實務上，無論陳情有無理由，均應列冊登記列管，目的就是在杜絕假藉陳情、提醒，進行實質關說、請託，甚至有司法黃牛從中牟利。

他指出，公訴主任檢察官不能行使「職務移轉權」，是否彭授意為之？其有無行使「職務移轉權」權限？依法官法、法院組織法相關規定，「職務移轉權」是屬於檢察一體的權限之一，只有檢察長對檢察官有「檢察一體」的權限，主任檢察官在體系內只有「監督」所屬檢察官的權限，並沒有「檢察一體」的權限，主任檢察官何以膽大如此敢越權行使專屬檢察長權限？報告只謂訴蔡是自行揣摩上意行使，實難以令人信服。

況且，檢察總長、檢察長命令應以書面附理由為之。亦即，檢察長行使檢察一體權限時，需有書面下達，以節制並造冊列管及救濟，以明責任，並避免濫權，且並非不附理由即可任意為之。

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