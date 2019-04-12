地檢署前唱陸軍官校校歌 前校長陳良沛告劉世芳強制罪

2019-04-12 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



「凍結陸官預算！先凍結劉世芳」陸軍官校前校長陳良沛今赴高雄地檢署按鈴申告立法委員劉世芳。陳良沛說，劉世芳違反著作權法，憑著個人好惡與意識型態，凍結陸軍官校校慶預算方式，脅迫官校更改歌詞，控告劉世芳涉犯刑法304條強制罪、並應依刑法134條加重其刑；另外涉及藐視大學自治法。

陸軍官校第26任校長陳良沛日前宣布以國民黨身分參選鳳山區立委選舉。陳良沛今提告劉世芳，在提告前，地檢署門口前唱兩遍陸軍官校校歌，高喊「劉世芳下台，陸官校勝利，陳良沛加油」。

陳良沛說，今天代表歷任校長，以及所有陸軍官校退休師生官兵，在這裡嚴正表達，對於劉世芳委員知法犯法，提出申告。

陳良沛說，106年時，劉世芳委員提出請官校改校歌，但是當時校歌經學校校務會議決定不改。108年，劉世芳又提出改校歌，學校的校歌又審查後，經過決議不改校歌，而造成劉世芳委員凍結校慶預算經費333萬7000元。

「陸軍官校的歷史，也是中華民國的歷史」，陳良沛說，陸軍官校從民國13年創校以來到現在為止，一路上。東征、北伐抗戰、剿匪，到現在中華民國在台灣，從來沒有放棄過當國軍一份子責任，始終一直不懈為所有老百姓服務。