每月收賄6萬包庇賭場 派出所長、金獎警員全得入獄服刑

2019-04-12 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市警大安分局2010年爆發派出所長、巡佐包庇賭場案，更二審去年依貪汙罪判安和路派出所前所長吳鈞軒8年徒刑、前巡佐許德道7年6月徒刑，均褫奪公權4年；交付賄賂的賭場業者周長華、孫秉鋒分別被判刑7月、6月，褫奪公權1年。案件纏訟9年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

孫秉鋒、周長華等人2008年12月30日在通化街某地下室開設德州撲克賭場，為免遭警方查緝，請人「處理」轄區員警。警備隊隊員徐士安(免訴)負責將每月收受11萬元賄款中的6萬元交給許德道，徐自己收受5萬元，而許德道則將該收到的6萬元扣除自己應分得的1萬元後，再交5萬元給所長吳鈞軒。

吳鈞軒一審時原被判無罪，但經更審，在更一審時還被判10年6月，並沒收不法所得43萬元。而曾得過台北市警界最高榮譽「金吾獎」的許德道，一審曾被重判12年。

更二審認為，周長華、孫秉鋒先前均坦承犯行，與證人、同案被告徐士安等人的證述相符，也有監聽譯文等佐證。但孫秉鋒卻在更二審審理中改口，辯稱2009年3、4月間非賭場股東，沒未參與行賄犯行，仍被法院認定孫秉鋒這段期間仍實際參與經營，翻供顯不可採。

吳鈞軒、許德道矢口否認收賄，但不僅有相關人的證詞，台北市調查處也有蒐證照片，也有監聽譯文佐證，更二審不採信兩人說法，並認為吳、許各4次犯行，犯意個別，應予分論併罰。