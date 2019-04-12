檢察長關說案開鍘前 蔡正傑：彭坤業沒有踰越職權

2019-04-12 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



桃園地檢署前檢察長彭坤業疑關說認罪協商程序行政懲處事宜，法務部今加開檢審會討論，彭坤業與桃園地檢署公訴主任檢察官蔡正傑出席向檢審委員說明。蔡正傑說，彭並沒有具體指示協商內容，只是要求把協商程序走完，「彭沒有踰越檢察長職權」。

蔡正傑承認在審查庭中多指派一個檢察官協助蒞庭，至於為何多派蒞庭人手致外界誤會？蔡說「這解釋起來需要一些時間」，在開會前不適合對外說明。

蔡正傑說，彭坤業並沒有具體指示協商內容，有無關說部分「檢察長那一端我不知道」， 但在機關內部檢察長並沒有踰越職權，檢察長沒有下達任何條件，只說要繼續將協商程序走完。

除了蔡正傑外，關說疑案「主角」彭坤業也在檢審會中向17名檢審委員說明，表示只是行使檢察一體職權，並稱不是接受民眾陳情過問案情，著眼點是民眾的訴訟權益應該顧及，檢察官答應協商又反悔，會傷害形象等。