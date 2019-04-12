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國內首宗HPV疫苗案 「痛痛女孩」告贏衛福部

2019-04-12 10:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

女學生Bella前年施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗，請求法院撤銷原處分，為國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女」個案，要求重新審議併求償近90萬元。台北高等行政法院昨撤銷原處分對女孩不利部分，並對於申請預防藥害救濟，應依本判決法律見解作成准許給付一定額之處分，可上訴。

衛福部委任律師高振格辯稱，女孩罹患幼兒型多發性關節炎，仿單記載「關節痛」非「關節炎」。前者是症狀、感受，後者是疾病；且施打後發生不良反應雖密切，但不能僅以時間性即證明有因果關係，要以醫學實證研究佐證。

疫苗預防傳染病，但民眾都怕不良反應，自1988年成立預防接種受害救濟基金，二價HPV疫苗至去年共申請16件，其中包含Bella，她2016年9月30日接種公費疫苗後，開始全身疼痛，但衛福部疾管署預防接種受害救濟審議小組經決議，認定身體反應與施打疫苗無關。

上月進行言詞辯論，Bella父親委任律師方文獻主張，女孩在施打疫苗前都沒「關節炎、痛」，卻在6日後出現疼痛反應，自此陸續看診46次，症狀符合健保重大傷病，且國外相關研究資料顯示兩者有相當關聯性。

疫苗衛福部

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