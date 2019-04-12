移民署前組長施明德涉貪 與廠商均聲押禁見

2019-04-12 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



內政部資訊中心主任施明德被控擔任移民署資訊組長期間，涉嫌利用綁規格標等方式，協助跨越科技董事長李奇申取得標案。廉政署昨兵分21路2度搜索施明德等人住居所，約談13名官商與人頭，台北地檢署漏夜偵訊後認為施、李涉犯貪汙治罪條例，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，另3名借帳戶給施使用的親友，以15萬至20萬元交保候傳，其餘人獲請回。

昨天除李奇申(前網虎公司創辦人)、施明德被偵訊外，廉政署也同步約談施明德妻子翁美惠、姊姊張施麗滿、姊夫張慶宗、大嫂施吳素貞、岳母賴月菊、李奇申女友黃詩涵到案。

據調查，施明德還透過親友帳戶收受李奇申的現金匯款、技術顧問費，資金約500萬元，雙方有長期行收賄關係；另外，施明德2014年在高雄購買市價1800萬的新房，卻將新房出租給李奇申，檢方懷疑，施藉由綁規格標模式替李取得資訊標案，再利用收租名義，變相由廠商支付房貸。

曾任行政院研考會高級分析師，榮獲「模範移民官」的施明德，擔任移民署資訊組長期間，利用經手入出境資訊系統招標案機會，收取多家廠商賄賂，再洩漏標案資訊供廠商圍綁標，至少有7件標案涉弊。北檢前年會同廉政署動員上百人大搜索，約談42名官商，當時施明德與李奇申各被交保100萬元。

北檢昨天先對施明德涉及7大弊案中的2案進行收網，另5案持續調查中。