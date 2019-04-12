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一張關鍵股東名冊 揪出內政部官員施明德收賄洗錢案外案

2019-04-12 06:55聯合報 記者張宏業╱即時報導

內政部資訊中心主任施明德，被控擔任移民署資訊組長期間，涉嫌利用綁規格標等方式，協助跨越科技董事長李奇申取得標案，廉政署2年前發動搜索時，在李奇申女友黃詩涵住處搜到1張股東名冊，意外發現施明德收受股票餽贈案外案；廉政署昨天兵分21路2度搜索施明德等人住居所，約談13名官商與人頭，全案依違背職務行收賄、洗錢罪移送台北地檢署漏夜偵訊。

昨天除李奇申(前網虎公司創辦人)、施明德被偵訊外，廉政署也同步約談施明德妻子翁美惠、姊姊張施麗滿、姊夫張慶宗、大嫂施吳素貞、岳母賴月菊、李奇申女友黃詩涵到案。

檢廉2年前搜索黃詩涵住處時，查扣一張跨越科技股東名冊，裡面竟有記載張慶宗名字，但旁邊卻用括弧註記「施明德」字樣，檢方認為內情不單純，暗中蒐證2年，確認施明德透過妻子、姊夫名義收受李奇申餽贈400張股票，協助跨越科技取得移民署2009與2010年發包的「外網安全節能終端設備購置案」、「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」。

據調查，施明德還透過親友帳戶收受李奇申的現金匯款、技術顧問費，資金約500萬元，雙方有長期行收賄關係；另外，施明德2014年在高雄購買市價1800萬的新房，卻將新房出租給李奇申，檢方懷疑，施藉由綁規格標模式替李取得資訊標案，再利用收租名義，變相由廠商支付房貸。

曾任行政院研考會高級分析師，榮獲「模範移民官」的施明德，擔任移民署資訊組長期間，利用經手入出境資訊系統招標案機會，收取多家廠商賄賂，再洩漏標案資訊供廠商圍綁標，至少有7件標案涉弊。北檢前年會同廉政署動員上百人大搜索，約談42名官商，當時施明德與李奇申各被交保100萬元。

北檢昨天先對施明德涉及7大弊案中的2案進行收網，另5案持續調查中。

內政部資訊中心主任施明德涉嫌向廠商索賄遭檢方二度搜索約談。圖／資料照片
內政部資訊中心主任施明德涉嫌向廠商索賄遭檢方二度搜索約談。圖／資料照片
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施明德移民署收賄

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