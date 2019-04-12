警察又酒駕！北市警酒後騎機車被記大過

2019-04-12 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市內湖警分局東湖派出所吳姓警員，酒後騎機車遭警攔查，他拒絕酒測，被記一大過處分；警方說，為整飭風紀，依法究辦絕不護短。

警方調查，昨天凌晨1點多，吳姓警員休假與友人聚餐飲酒後，騎機車行經新北市汐止區康寧街，遭警方路檢攔查，他散發酒氣，卻拒絕接受酒測，遭開單扣車。