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大西洋飲料獨董蘇芸樂 檢方諭令3萬5交保

2019-04-11 22:22聯合報 記者王長鼎╱即時報導

老牌飲料蘋果西打製造商大西洋飲料因財報遭會計師出具「無法表示意見」，股票暫停買賣，引起各界關注。新北地檢署今天會同調查局

新北市調處今依涉犯非常規交易，特別背信罪等罪，約談大飲董事長江國貴、總經理孫幼英、獨立董事林偉強、蘇芸樂等12名被告、證人

到案。

大飲公司獨立董事蘇芸樂今晚由調查員移送新北地檢署，檢察官複訊後，諭令3萬5000元交保候傳。大飲董事長江國貴、總經理孫幼英、獨立董事林偉強等人仍由檢方覆訊中。

大飲公司獨立董事蘇芸樂今晚由調查員移送新北地檢署，由檢察官複訊後，諭令3萬500...
大飲公司獨立董事蘇芸樂今晚由調查員移送新北地檢署，由檢察官複訊後，諭令3萬5000元交保候傳。圖／報系資料照
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