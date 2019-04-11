大西洋飲料獨董蘇芸樂 檢方諭令3萬5交保

2019-04-11 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



老牌飲料蘋果西打製造商大西洋飲料因財報遭會計師出具「無法表示意見」，股票暫停買賣，引起各界關注。新北地檢署今天會同調查局

新北市調處今依涉犯非常規交易，特別背信罪等罪，約談大飲董事長江國貴、總經理孫幼英、獨立董事林偉強、蘇芸樂等12名被告、證人

到案。