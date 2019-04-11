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基隆前市議員涉弊無罪定讞 他痛批：司法淪為政爭工具

2019-04-11 21:46聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市前市議員鄭怡信涉嫌捲入前議長黃景泰日勝生東京站、月眉路拓寬興建工程弊案，纏訟長達4年，終於判決無罪定讞，並在今年3月獲54萬9千元冤獄國賠；但鄭怡信仍忿恨不平，痛批檢察單位偵訊、蒐證手段粗糙，司法淪為政爭工具。對此，基隆地檢署回應，偵查過程均謹守程序正義，並無鄭前議員所指摘的不法侵害情事。

當年調查局北機站接獲情資指稱，基隆市月眉路拓寬疑有議員收賄弊案，檢調大動作蒐證，並傳喚市議會共18名市議員配合偵訊，訊後僅黃景泰、鄭怡信被裁定收押禁見，基隆地檢署偵結依涉貪汙治罪條例罪嫌起訴，歷經一審、二審，鄭怡信終獲判無罪定讞。

「這不是假新聞 什麼才是假新聞」，獲冤獄賠償的鄭怡信自認曾受違法、不當羈押，痛斥檢察官濫用羈押權，造成他聲譽受損、參選市議員落敗，更直說當年偵查過程草率，承辦檢察官甚至為求順利進行黃景泰涉貪案，明知自己是無辜受牽連，仍要他轉作汙點證人指證黃景泰收賄，「司法根本淪為政爭工具」，呼籲讓司法改革落實民主法治、司法尊嚴。

面對鄭怡信指控，基隆地檢署發言人周啟勇回應，鄭前議員雖獲54萬9千元刑事補償，但補償理由是因衡量被告遭拘束自由、心理打擊等原因而准予補償，並非因原偵審過程有何不法侵害情事，且刑事補償決定書理由也載明最高法院認定檢察官真對此案行使羈押禁見、延押並無違法或不當。

周啟勇還表示，基隆地方法院不可能無端裁定羈押禁見，甚而延長羈押，況且鄭怡信委任律師也並未在偵審過程、法院羈押時加以爭執，足見檢察官偵查過程均謹守程序正義，並無鄭怡信所指摘的不法情事。

基隆地檢署表示，貪汙治罪條例設有偵查中自白者，可減輕或免除其刑，證人保護法也規定，偵查中供述與該案案情有重要關係的待證事項或其他正犯、共犯犯罪事證，讓檢察官得以追訴該案其他正犯或共犯者，就其因供述所涉之犯罪，減輕或免除其刑，因此，承辦檢察官在偵查中將有利被告的規定加以告知，難認有不法。

基隆市前市議員鄭怡信因涉捲入前議長黃景泰日勝生東京站、月眉路拓寬興建工程弊案，官...
基隆市前市議員鄭怡信因涉捲入前議長黃景泰日勝生東京站、月眉路拓寬興建工程弊案，官司纏訟長達4年，終於判決無罪定讞，今年3月獲54萬9千元冤獄國賠，事後他痛批司法淪為政爭工具，讓他蒙受不白之冤。記者賴郁薇／攝影
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基隆檢察官收賄

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