保母變媽媽 爭取11年終讓險成為人球的女童入籍

2019-04-11 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



「女兒終於要有身分證了」，小恩的生母是越南人，嫁來台灣後，和不明男子生下小恩，8個月大時交給張桂英照顧，但僅交1個月的保母費，小恩的生母後來即離婚，並因居留逾期被遣返回越南，11年來對小孩不曾聞問。

張桂英當下決定認養小恩，「要讓孩子有未來，這是我的責任」，那時家裡經濟不好，兩個子女也還在求學， 但全家人對小恩很疼愛。當時曾有親友建議把小恩送給孤兒院或社會局，但張女一家人都不捨，「心會嘸甘」。小恩年幼時，有次突然冒出「我沒爸爸媽媽，所以不能讀書」，讓家人聽了心酸。

張桂英先爭取到領養，不過小恩逐漸長大，面臨沒有戶籍、沒有國籍，無法入學，也沒有健保卡，當時法令無法解套，但她仍不放棄，繼續四處奔走，後來透過縣議員林于玲、立委吳春琴等人的協助，加上法令鬆綁，並專案處理，最近終於獲得內政部核發的「歸化國籍許可證書」，可望取得中華民國身分證。