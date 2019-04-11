資訊單位主管涉貪百萬 內政部：已調整業務權限

2019-04-11 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



移民署移民資訊組前組長、內政部資訊中心主任施明德涉嫌收受科技廠商賄款，透過親友帳戶洗錢，涉貪汙、洗錢等罪，台北地檢署今兵分多路約談13人，對此，移民署第一時間將問題推給內政部，內政部表示，部長徐國勇上任後發覺有異，免去施管理採購業務權限及擔任各項評委資格，並向廉政署聯繫，還下重話「勿枉勿縱！」

據了解，北檢先前接獲情資，開始對施明德主導的7件可疑標案展開調查，發現施涉嫌收受科技廠商500萬元賄款，透過10餘名親友的帳戶洗錢，涉貪汙及洗錢等罪，檢方於今天兵分21路，約談13人到案說明。

移民署移民資訊組主要業務內容為入出境相關應用系統規劃、執行、推動及管理等，包含國人入出境時常使用的自動通關系統、人臉生物辨識與指紋建檔系統等。施任內經手不少高額採購案，以移民署2014年度預算書為例，該年度用於資訊軟硬體設備的預算就高達1億5千萬元。