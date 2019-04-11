台電未選定核廢料存放場址挨罰千萬 打官司勝訴

2019-04-11 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



存放蘭嶼的核廢料已長達30多年，台灣電力公司未按照時程選定最終處置場址，遭行政院原能會依據《低放射性廢棄物最終處置設施場址條例》裁罰1000萬元，並要求啟用集中貯存場、境外存放、返回原核能電廠等應變方案。台電提告抗罰，台北高等行政法院認為台電沒違反行政法上義務卻被裁罰，違反行政罰法規定，今撤銷原處分，可上訴。

經濟部指定低放射性廢棄物處置設施選址作業，台電依原能會於2012年5月核定的「低放射性廢棄物最終處置計畫書（修訂二版）」預定2016年3月完成公民投票選出候選場址、實施環境調查及環境影響評估、核定場址及投資計畫等任務。

原能會執行專案檢查後，認為台電未積極執行投入足夠人力且怠於執行公共溝通等行為，對於低放處置設施場址選址作業延宕具因果關係，因此開立違規事項處理表、糾正缺失、要求提出具體改正措施。

台電不服提出申覆，遭駁回後提訴願，機關決定不受理後，提起行政訴訟。法院原訂去年8月9日宣判，改再開辯論，但通知改善函部分，法院認為原能會發函對台電開立三級違規，性質上僅屬以勸告形式，要求台電遵守法令或執照文件的規制的「行政指導」，而非訴願法或行政訴訟法所謂的「行政處分」。台電對非屬行政處分的函文提起行政爭訟尋求救濟，乃不合法，應予駁回。

撤銷訴訟部分，法院今指出，觀諸物管法與選址條例立法過程與相關法律體系，可認台電作為國內放射性廢棄物最主要產出者，其依據物管法第29條第1項後段規定，固負有切實推動最終處置計畫的行政法上義務。但最終處置設施場址設置過程中，台電所應負擔具體義務內容為何，則應依據各設置時程階段而為判斷。

本件原處分所指述行為時，建議候選場址已經公告，且經濟部已函請建議台東縣與金門縣辦理公民投票，則依據選址條例第11條暨所應準用的公民投票法規定，於此「辦理地方性公民投票階段」，負有行政法上義務者實為地方性公民投票的「台東縣政府與金門縣政府」。該二地方行政主體拒絕配合辦理公民投票，並不能認是台電違反行政法上義務。

原能會認兩地方政府之所以不辦理公民投票，是因台電不作為所致。法院則認台電既無地方政府監督權責，對於地方政府拒絕辦理公民投票，也難認有何危險前行為，尚不能以他所未能掌控客觀情勢，即認是因台電未能投入充足資源，並以該等不作為評價認定與違反物管法第29條第1項的積極作為相當。