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「和平統一」遊行是叛國？律師：言論自由的保障

2019-04-11 18:00聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

中國和平統一促進會向台中市警局申請13日「支持九二共識、支持和平、支持統一」的車隊遊行，市警局依法審查後放行，引發社會議論。律師徐承蔭認為，表見自由是憲法保障的基本權利，需要高度的保障，因此如美國、日本、德國等地都認為，言論自由若要採取事前審查，都需要比事後審查採取更嚴格的標準。雖然此次申請人以「九二共識、和平統一」等理由申請踩在灰色空間。但就法言法，國家不宜逕為否准人民其集會遊行的申請，以保障表見自由，因此他肯定市警局許可的作法。

律師徐承蔭表示，言論自由，是人民憲法上重要之基本權利，我國憲法第11條有明文保障，依我國司法院大法官會議釋字第509號解釋文認為，言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理的政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制。

徐承蔭說，各種言論自由中，如果是「政治性言論」，在健全民主的前提下，會受到言論自由更高的保障程度。過去司法院大法官解釋第644號解釋更認為，如果就人民「主張共產主義，或主張分裂國土」的政治性言論為事前審查之法律規定，已不符合比例原則之要求。

徐承蔭表示，在言論自由上，「事前審查」會較「事後審查」更為嚴格。舉日本為例，最高裁判所昭和61年6月11日北方雜誌事件中認為，如果對於表現行為之事前限制，根據該國憲法第21條之旨趣，禁止審查以保障其表現自由，僅於嚴格且明確之要件上，始能不得不容許（其事前審查）。

徐承蔭說，在美國最高法院有所謂「雙軌理論」，也就是對於「言論內容的限制」與對於「非內容的限制」(如集會遊行的時間地點方式等)，審查標準寬嚴不一。

徐承蔭說，我國憲法第14條規定「人民有集會及結社之自由」，集會遊行法第 4 條雖然規定「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」。但是，在集會遊行前，不論是表現自由以事前審查之禁止為原則，或者是目前僅涉及言論自由的方法等問題，國家機關似不宜逕為否准人民其集會遊行的申請，以臻表現自由為憲法上所保障的基本權利。

中國和平統一促進會13日將在台中市舉行「和平統一」的車隊遊行，引發社會議論。圖／...
中國和平統一促進會13日將在台中市舉行「和平統一」的車隊遊行，引發社會議論。圖／台中市警局提供
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集會遊行大法官司法院

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