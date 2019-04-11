台商和北韓公司做生意 非制裁名單獲不起訴

2019-04-11 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



三筑企業公司與北韓公司商討「以物易物」交易，涉嫌違反資恐防治法，去年9月遭檢調搜索。士林地檢署日前偵查終結，認為陳姓負責人雖有與北韓公司從事交易，但北韓公司非法務部的制裁名單，以不起訴處分。

陳姓負責人經王姓男子牽線，得知北韓「朝鮮同祥公司」社長金卿男有意和台商購買鍋爐設備、筆記型電腦等生意，陳在106年農曆年左右，以傳真、電郵等方式多次與同祥公司聯繫討論做生意。

檢方調查，106年7、8月間，陳主動提出「以物易物」完成交易，金男提供北韓的石墨、稀土出售給台灣廠商，三筑公司可從中賺取30%利潤，雙方在去年4月24日簽訂買賣稀土礦合約書，並約定買賣數量為1百公斤，且用買方實際在台北售出的美金計價。

檢調查扣傳真報價單顯示，3公斤稀土，以每公斤美金3600元計價，合計1萬800元美金，金卿男催促陳支付款項。以約定的交易案核算，稀土礦物100公斤，貨款為36萬美金，三筑公司依合約可獲得10萬8千美金利潤。

不起訴書指出，金卿男在去年5月間將石墨、稀土樣本寄到大陸廈門，大陸籍潘姓男子收到樣本後，通知陳至廈門取樣本。雙方早在106年前就有交易，同祥公司想購買重鹼、尿素、二手汽車、小巴士、筆記型電腦、銲條等物，且三筑公司也希望尋找北韓煤礦、人蔘、油畫、酒等通路。

陳嫌到案供稱，曾和同翔公司約大陸面談，但被放鳥2次，自己也懷疑是不是遇上詐騙集團。金卿男曾寄3公斤稀土樣品到大陸，但廣州的買家認為，每月只能供貨2噸，不足以負擔需求量，交易沒有成立。