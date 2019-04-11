兩岸客家交流、園區標案竟自肥 何培才判刑9年半

2019-04-11 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前台北縣客家事務局局長何培才利用身分藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，新北地院依貪汙治罪條例判何10年徒刑。何上訴，高等法院改判9年6月徒刑，褫奪公權3年，沒收未扣案的99萬元犯罪所得。

何培才曾擔任國小校長，後來在大陸從事有機農業，也是梅州台商協會的創會會長。

何培才2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長。2009年4月間、2010年3月間，因北縣府受邀請參加「2009台北縣海峽兩岸客家藝文交流活動」、 「 2010台北縣海峽兩岸客家藝文交流活動」，何見兩採購標案有利可圖，為圖利自己和家族經營的「翔富旅行社」，邀友人楊熾明以姪子楊宗倫所經營的名藝公司名義標下標案，再交由翔富旅行社執行辦理，並約定標案執行完畢後所得款項，扣除名藝公司支出負擔的行政費用、稅金後，都由翔富旅行社收益。何和翔富旅行社在兩起標案中獲利10萬2000元、9萬6000元。

另外在2009年間，台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也由名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌劃執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

這個標案2009年12月11日開標後，由名藝公司得標，何培才要求楊熾明代為出資繳付9萬元的保證金、2期權利金60萬元、30萬的營運成本資金，他共免付99萬元。

高院認為何培才犯貪污治罪條例對於主管事務直接圖利罪、犯政府採購法以詐術使開標不實等罪，並認為一審對兩起海峽兩岸客家藝文交流活動的判決妥適。不過在客家文化園區一案中，原判決認定的不法利益除99萬外，還有營運期間的73萬盈餘，但一審對營運成本的計算僅有2011年，漏論2010年部分，判決有可議之處，應撤銷改判。