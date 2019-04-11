親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融打擊率全隊最高 再戰軟銀值得期待

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

兩岸客家交流、園區標案竟自肥 何培才判刑9年半

2019-04-11 16:48聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前台北縣客家事務局局長何培才利用身分藉勢藉端向廠商索賄，甚至借牌圍標，獲取不法利益，新北地院依貪汙治罪條例判何10年徒刑。何上訴，高等法院改判9年6月徒刑，褫奪公權3年，沒收未扣案的99萬元犯罪所得。

何培才曾擔任國小校長，後來在大陸從事有機農業，也是梅州台商協會的創會會長。

何培才2007年10月1日起至2010年6月16日間擔任台北縣客家事務局（現新北市政府客家事務局）局長。2009年4月間、2010年3月間，因北縣府受邀請參加「2009台北縣海峽兩岸客家藝文交流活動」、 「 2010台北縣海峽兩岸客家藝文交流活動」，何見兩採購標案有利可圖，為圖利自己和家族經營的「翔富旅行社」，邀友人楊熾明以姪子楊宗倫所經營的名藝公司名義標下標案，再交由翔富旅行社執行辦理，並約定標案執行完畢後所得款項，扣除名藝公司支出負擔的行政費用、稅金後，都由翔富旅行社收益。何和翔富旅行社在兩起標案中獲利10萬2000元、9萬6000元。

另外在2009年間，台北縣政府為三峽客家文化園區設置附設的餐廳、禮品店辦委外經營招標，2次流標後，調降營運成本再第3次招標，何培才也由名藝公司出面參與投標，得標後，何將自己籌劃執行經營。為免因參與投標廠商不足法定3家廠商而流標，還找來2家廠商陪標。

這個標案2009年12月11日開標後，由名藝公司得標，何培才要求楊熾明代為出資繳付9萬元的保證金、2期權利金60萬元、30萬的營運成本資金，他共免付99萬元。

高院認為何培才犯貪污治罪條例對於主管事務直接圖利罪、犯政府採購法以詐術使開標不實等罪，並認為一審對兩起海峽兩岸客家藝文交流活動的判決妥適。不過在客家文化園區一案中，原判決認定的不法利益除99萬外，還有營運期間的73萬盈餘，但一審對營運成本的計算僅有2011年，漏論2010年部分，判決有可議之處，應撤銷改判。

高院認為何培才身為客家局局長，竟為了貪欲而不知廉潔自持，標得採購案後，再由本人實質承作、經營來圖利其自己，判他9年6月徒刑，褫奪公權3年。

前台北縣客家事務局局長何培才犯貪污治罪條例對於主管事務直接圖利罪、犯政府採購法以...
前台北縣客家事務局局長何培才犯貪污治罪條例對於主管事務直接圖利罪、犯政府採購法以詐術使開標不實等罪，高等法院判他9年6月徒刑，褫奪公權3年，沒收未扣案的99萬元犯罪所得。圖／聯合報系資料照片
分享

旅行社客家文化

相關新聞

「看見台灣」揭發後勁溪廢水案 日月光員工有罪定讞

2019-04-11 15:49

李毅持觀光簽證若參講　移民署：限令今天出境

2019-04-11 16:50

移民署資訊中心主任施明德 涉收賄洗錢遭北檢大搜索

2019-04-11 16:48

監獄法大變！受刑人申請假釋被駁 可望向法官控告獄官

2019-04-11 13:08

「他會游泳」推小便男入海無罪？ 高院改判5月徒刑

2019-04-11 12:55

三重機車行掛羊頭賣狗肉 淪為詐欺帳房

2019-04-11 12:18

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

媳婦涉虐死公公10萬交保 法官：立刻強制就醫

2019-04-11 12:08

台南虐童今天開庭 生父請求法官主持公道

2019-04-11 11:46

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

吾爾開希酒駕 緩起訴繳6萬元

2019-04-11 10:12

風紀股長免死？標題殺人的媒體如何監督司法？

2019-04-11 09:48

壘球協會涉浮報款項 中華奧會副主席20萬交保

2019-04-11 09:16

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

壘協移訓傳弊 約談奧會副主席蔡賜爵

2019-04-10 23:40

中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

中華奧會副主席蔡賜爵涉標案 移送地檢偵訊

2019-04-10 22:28

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

影／外孫盜領1000元 外婆痛心提告

2019-04-10 20:13

狠夫殺死前妻與兒子還誣指母子有染 二審判無期徒刑

2019-04-10 19:24

夏林清指苗博雅侵害名譽權 聲請傳2博士生作證

2019-04-10 18:47

中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

為尋妻、為男友 逃逸移工下跪求警「拜託別抓我」

2019-04-10 17:39

賣記者停車證雜誌社老闆詐業者 稱「警察較不會臨檢」

2019-04-10 16:44

工人喝藥酒 酒駕外出買工具被查獲

2019-04-10 15:45

烏來區長遭控搓圓仔湯 法院判他贏了當選無效訴訟

2019-04-10 15:17

酒駕累犯惹眾怒 衛福部擬強制戒治

2019-04-10 14:26

教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12

北市水上樂園「漂漂河之狼」連摸2童 判刑3年10月

2019-04-10 13:58

渣男性侵少女 一群「正義哥」辣椒水噴下體私刑報復

2019-04-10 13:46

自稱玉帝、騎龍觀音 夫妻掰因果病詐財得坐牢

2019-04-10 13:25

罰睡陽台造成心理創傷 老師判拘役50天

2019-04-10 12:48
看更多

熱門文章

酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

遊民涉恐嚇謝龍介 謝：可憐為何政府無法讓他溫飽？

2019-04-10 20:49

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

國民黨台南市議員謝龍介遭恐嚇開槍 葉嫌新竹落網

2019-04-10 17:48

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

怒嗆小三「不要上我的床」人妻揪出性愛影片提告

2019-04-10 16:56

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

新北市泰林路貨車對撞 駕駛夾車內雙腿骨折

2019-04-11 13:39

法拉利駕駛不滿被按喇叭互毆 網友笑：課長級VS無課玩家

2019-04-11 15:07

碩士男迷戀女房客 潛入房內在衣物噴精判拘役30日

2019-04-10 18:39

男扮女裝性侵年過半百夜歸女 她怕被殺死讓他得逞

2019-04-11 13:34

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50

影／破百公斤嫌犯「魚尾獅式嘔吐」 員警狂噴香水除臭

2019-04-11 15:18

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

兩家世交還是恩師 他卻大膽行搶亡師妻子

2019-04-10 17:06

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

財報揭露不實 顧立雄將華映、大同正式移送檢調

2019-04-11 16:06

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯落網

2019-04-10 23:35

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

老人硬把博愛座腳痛年輕人拉起 正義哥跳出聲援

2019-04-11 12:40

中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44

黑道討債毆打 阿邦師被警救出

2019-04-10 23:45

吵架都靠性行為修復關係？ 性侵前女友判3年2月徒刑

2019-04-11 14:35

台南虐童今天開庭 生父請求法官主持公道

2019-04-11 11:46

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

北市議員看板下驚傳10多人鬥毆！ 2人受傷送醫救治

2019-04-10 18:15

性侵姪女曝光 狼叔曝光後跳樓

2019-04-10 19:28

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

監獄法大變！受刑人申請假釋被駁 可望向法官控告獄官

2019-04-11 13:08

偏僻農舍製毒很安全？ 毒犯製毒「太臭」仍露餡

2019-04-10 18:06

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top