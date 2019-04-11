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假裝正牌男友騙女子玩矇眼性愛 被打求償拿不到半毛錢

2019-04-11 16:44聯合報 記者林孟潔╱即時報導

張姓男子「隨機獵豔」打電話認識一名女子，再佯稱是女子的正牌楊姓男友，要求女子玩「矇眼性愛」遊戲，趁機和女子嘿咻得逞；他食髓知味二度以同樣理由騙女子卻被揭穿，女子通知男友到場，他被楊男痛毆成傷。女子事後提告性侵不成，張男反告楊男傷害，刑事部分楊男遭判40日，可易科罰金，民事部分，他求償85萬餘元，但未出具任何證明，無從認定因果關係，台北地方法院今判正牌男友免賠，可上訴。

刑事判決指出，家住台北的張男前年隨機打手機認識女子，而女子也誤認他是遠距離戀愛的楊姓男友，兩人多次談心。他去年8月5日謊稱工作壓力沉重，想找女子玩矇眼性愛遊戲，要求女子脫光衣服、戴上眼罩在高雄住處等待，且全程不得脫下眼罩，而女子也答應，讓他順利和女子發生性關係。

事隔一周，張男食髓知味，再度以同樣理由，指示女子矇眼在家等他，女子答應後卻未戴上眼罩，卻見陌生的張男走進房間，當場嚇得崩潰痛哭，喝令張男不能離開，否則要自殘，並打電話要求男友到場。

楊姓男友趕到現場質問張男事情的來龍去脈，卻不滿對方的回答和態度，手持拔輪胎鐵具痛毆張男，恐嚇張男「再不老實說，我就讓你斷手斷腳」，並打電話報警。張男全身擦挫傷，直到警方到場送他去醫院治療才得以脫身。

女子事後控告張男性侵，但檢方認為張男沒有暴力脅迫或違反女子意願性交，並不構成強制性交要件，且施以詐術性交是指讓對方誤以為自己是「配偶」，但女子沒有結婚，指有男朋友，不符合「配偶」的要件，應屬於民事糾紛，處分張男不起訴確定。

張男反控告楊男傷害罪嫌，台北地方法院去年底判楊拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。民事部分，張男要求楊男賠償工作損失、交通費、醫療費、名譽損失等，共85萬8000元；法院認為，張男沒有提出任何支出證明，無從認定張是否確實受有損害及金額，或有無因果關係，而張男主張楊男洩漏案件給媒體，從張提供的資料中也難以認定，今天判楊男免賠，張男敗訴。

示意圖／ingimage
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性愛性侵

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