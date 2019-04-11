「看見台灣」揭發後勁溪廢水案 日月光員工有罪定讞

2019-04-11 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



已故導演齊柏林2013年發表紀錄片「看見台灣」，引起社會關注，也揭露高雄後勁溪嚴重汙染，高雄市政府環保局事後查獲封測大廠日月光K7廠排放含重金屬廢水，是汙染源之一。一審判決有罪，二審逆轉無罪，被最高法院發回更審，高雄高分院更一審2017年再度逆轉改判有罪，依違反廢棄物清理法，判廠務處長蘇炳碩1年4月徒刑，緩刑4年，其餘廠務處廢水組主任蔡奇勳、廢水處理工程師游志賢、劉威呈各判1年6月至1年10月不等徒刑，均獲緩刑4至5年，最高法院今天駁回上訴定讞。

日月光半導體公司2013年10月1日進行更換管線止漏墊片工程，疑委外包商施工不當，造成2.4噸鹽酸溢流進入中和池，致酸度過高無法中和鎳、銅等有害重金屬，使得放流水裡的鎳、銅含量逾越排放標準，汙染後勁溪。

一審判決蘇炳碩1年4月、提供義務勞務80小時，廢水組主任蔡奇勳1年6月、勞務100小時，工程師游志賢1年10月、劉威呈1年8月，均勞務120小時，蘇、蔡緩刑4年、游、劉5年，4人緩刑期間保護管束。但二審逆轉全判無罪，引起社會不滿，經最高法院撤銷判決，發回更審。