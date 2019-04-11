影／破百公斤嫌犯「魚尾獅式嘔吐」 員警狂噴香水除臭

2019-04-11 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市體重破百公斤魏男酒後壯膽，持安全帽威脅超商店員交付現金3870元，得手後至五金行買水果刀，又持刀搶五金行未遂，騎車逃逸搶超商得手300元，遭警方攔截圍捕。魏嫌一到派出所就說人不舒服、想吐，員警形容就像「新加坡魚尾獅嘔吐法」，拿兩個垃圾桶才接完，魏嫌吐完全身臭氣沖天，員警拿香水狂噴除異味。

警方調查，魏男(20歲)前天晚上7時許，酒後騎車持安全帽到豐村國小隨機向曾姓路人逼迫交錢，曾男跑進超商躲避，魏男再持安全帽進超商威脅店員交錢，搶走現金3870元。

魏食髓知味，騎車到豐東路一家五金行，花50元買一把水果刀，又持刀威脅吳姓五金行老闆交出錢財，吳急中生智拿店中兩把鐮刀嚇阻，魏男騎車逃逸。魏男再持水果刀至安康路一家超商搶劫，得手現金300元。

豐原警分局通報豐原五所警力出動快打，魏嫌不要命逆向騎車，最終在中山路豐原警分局對面遭優勢警力攔截圍捕，壓制過程中林姓警員右手指遭魏男水果刀劃傷，所幸無礙。

魏男到派出所就說「我身體不舒服」、「想吐」，警方詢問是否協助送醫？魏已張開嘴大嘔，如同新加坡魚尾獅噴水般嘔吐，警員趕緊遞上垃圾桶，未料一個垃圾桶不夠，警員還拿第二個垃圾桶承裝嘔吐物，魏身上、偵訊室內沾滿嘔汁。

「實在是臭到受不了！」承辦員警坦言，魏男身上都是嘔吐與沒洗澡的酸臭味，整間辦公室散發濃濃異味，連值日室偵查佐都受不了，有人拿香出來燻、有警員狂噴香水驅逐異味。