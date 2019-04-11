丈夫偷情逼封口 告元配竟獲賠45萬

2019-04-11 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄從事保險的男子，前年4月遭任職同公司妻子抓包他與女同事上摩鐵開房，男子事後賠300萬元，不過事後他驚覺妻子將此事傳訊給3名客戶，他認為此舉已違反和解書中的「保密條款」，依和解內容提告求償500萬元。高雄地院審理認為妻子僅以簡訊傳給3人，並非公開傳送，判她須賠45萬，可上訴。

男子提告主張，2017年4月13日他與別的女子前往汽車旅館，妻子尾隨並報警，同月28日雙方簽立和解書後並分居，他也依和解書第1條約定，賠給妻子300萬元。

男子指出，妻子卻在2017年7、9及10月，將此事傳訊告知3名客戶，依和解書第3條「甲（丈夫）、乙（妻子）雙方同意簽訂後不得對所有人散布此事件，如有證明此情事，散佈一方願意賠償對方新臺幣500萬元整作為賠償」，他要求妻子要賠償500萬元。

妻子辯稱，丈夫在公司宣稱對她有情有義、給付贍養費等不實情事，企圖挑撥搶走她的客戶，她為自辯才傳送簡訊，屬於私密方式並非「散布」，應沒違反保密義務。