燒肉店員當內鬼A錢 上工3個月私吞營業額68次

2019-04-11 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



示意圖／本報資料照片 分享 facebook 陳姓男子在知名韓式燒肉店「韓老大」任職營運長期間，心懷不軌，多次利用顧客沒有拿發票，擅自在系統內更改餐點為「退餐」等方式，私自侵占17萬餘元，民事部分，台北地方法院日前判他應賠償侵吞款項17萬餘元，可上訴。

判決指出，陳2016年10月2017年1月在「韓老大」韓式燒肉店擔任營運長，負責收款、開發票等工作，但他工作期間趁顧客未拿走發票，擅自將顧客部分餐點改為「單品退菜／招待」，或將顧客全桌餐點改為「退餐」，再和他桌合併結帳，藉此侵占公司營運款項達68次、17萬7758元。

公司發現後一狀告上法院，刑事部分，一審陳被判刑6月徒刑，得易科罰金，二審改判他1年2月徒刑，得易科罰金確定。

民事部分，韓老大公司主張，陳除侵占款項，也造成公司商譽受損，要求陳賠償250萬元。而陳抗辯，他坦承犯行，但他表示在刑事審判程序，曾經提出要賠償公司2倍損失，亦即為35萬元，但公司一直不答應，請求法官駁回訴訟。

法官認為，陳犯罪事證明確，但無從證明陳侵占款項而造成公司商譽受損，兩者間關聯性不大，且公司也未提出相關事證證明商譽受損，因此判陳應賠償17萬7758元，可上訴。