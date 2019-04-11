嘉義賄選案達千件 主任檢察官下鄉宣導

2019-04-11 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義縣市賄選狀況嚴重，嘉義地檢署去年到今年2月28號止，違反選罷法的案件共有1060件數，起訴235件，案件數驚人，其中坦承收賄的民眾多以緩起訴處分，但條件是參加法治教育，嘉義地檢署主任檢察官郭志明今天到賄選嚴重的溪口鄉進行法治教育，他在講座向民眾說，檢舉賄選案件，若當事人判刑，至少有50萬元獎金，不要輕易被區區幾千元所誘惑。

檢方指出，檢察長繆卓然有感於反賄選宣導及廉能法紀教育應深入地方、深植民心，故請嘉義縣政府政風處及溪口鄉公所今天上午9時許，在嘉義縣溪口鄉公所禮堂，辦理廉能法治教育講習，目前已辦理第三場，由於嘉義縣幅員遼闊，若來到地檢署恐舟車勞頓，因此請主任檢察官下鄉講習。

郭指出，鄉下地方賄選嚴重，是因選民較為純樸，可能被鄰居、親戚等人所拜託，將法律拋諸腦後，因此才需要法治教育，深植守法的心，並成為檢舉賄選的小小尖兵。

郭向選民說，這次的賄選有議員、村里長等層級，檢舉獎金不低，例如，若能檢舉到有人買票的行為，若是議員本人，判決確定後，檢舉獎金可達200萬元，若是議員的親友、樁腳買票，檢舉獎金至少50萬元，希望選民不要「因小失大」

郭志明也向選民宣導「反毒」、「反酒駕」的觀念，他說，十個吸毒、九個戒不掉，另一個會死掉，也會造成社區動盪，因此發現有人吸毒，要勇於檢舉，不要讓他成為社區的毒瘤，另外交通事故多，出門要戴安全帽、不要酒駕。