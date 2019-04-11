吵架都靠性行為修復關係？ 性侵前女友判3年2月徒刑

2019-04-11 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



蕭姓男子與女友同居，前年分手，他要求復合遭拒，強行摟抱、親吻，女友哭泣、抗拒，蕭仍褪去她衣褲，用手指性侵。蕭落網時表示，以前和女友吵架時，常利用擁抱、親吻與性行為來挽回，這次也是使用過往的方式來修復關係罷了，沒有性侵意圖。台北地院依強制性交罪判蕭3年2月徒刑，他不服而上訴，高等法院駁回。

蕭和前女友在新北市新店區檳榔路租屋，但2017年時感情生變，女友要求他搬家，但他不願意。當年10月10日早上，蕭到前女友的臥房要求復合，但踢鐵板，他轉而性侵。

蕭說，之前和女友交往時分分合合，爭吵時曾經「利用性行為來挽回感情」，因此這次也是用這個方法來修補關係。

高院認為，依刑法強制性交罪規定，只要行為人主觀上具備侵害被害人性自主權之行使、維護，以任何違反被害人意願的方法性交都算是強制性交，而本案中的被害人早已和蕭分手、要求他搬家，已無和蕭親近的意願，更不用說發生性關係。

合議庭認為，就算之前兩人爭吵時曾以親吻、擁抱、撫摸等方式安撫，但這次女方明確拒絕，蕭不能不顧對方性自主決定權利，除非一方明示或默示願發生性行為，否則即便是夫妻也不能硬來。蕭與被害人案發前曾為同居的情侶，屬家庭暴力防治法的家庭成員關係，觸犯了刑法強制性交罪、家庭暴力防治法家庭暴力罪。