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宏達電「內鬼案」 首席設計師簡志霖判7年10月

2019-04-11 14:34聯合報 記者王聖藜╱即時報導

HTC宏達電「內鬼案」前宏達電工業設計部首席設計師簡志霖，被控將商業機密私自重製攜往中國，向廠商收取3356萬元回扣，另將1530萬元回扣藏在家中、車上、匯至「曉玉」公司帳戶，涉嫌背信等多罪，台北地院審理，今天判簡志霖有期徒刑7年10月。可上訴。

台北地檢署2013年起訴本案，2016年追加起訴簡志霖涉犯洗錢罪，台北地院多年審理，原本訂今年1月宣判，因案卷複雜，有事實待調查，改訂今天宣判。

檢察官共起訴宏達電員工6人、供應廠商3人，分別審理；簡志霖為宏達電前工業設計部副總經理、吳建宏為工業設計部處長、黃國清、黃弘毅為工業設計部資深經理、洪琮鎰為製造設計部經理、陳枻佐為製造設計部員工，張俊宜、陳榮元、陳忠貴是供應廠商。

檢方指控，簡志霖明知宏達電所有尚未公開之操作介面中的 ICON 圖形設計，具有極高之經濟價值，屬於營業秘密，2013年6月23日私自加以重製，引為簡報內容，在大陸北京洩漏予他人，作為雙方將來在大陸地區所成立之新公司所用，涉犯營業秘密法罪。

此外，簡志霖、吳建宏等人以浮報、虛報款項及收受回扣方式，向廠商收取新台幣3356萬6000元，致生損害於宏達電公司。

檢方起訴時認為，簡志霖、吳建宏身為高階經理人，深受栽培重用，卻拉攏部屬在外另成立公司，並為一己之私利，將宏達電極為重要之商業秘密在大陸北京洩漏予他人，並且多次製造不實之交易，以收取金額高額回扣及款項，造成宏達電極重大損害，建請法院對簡志霖從重量刑。

回扣北京

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