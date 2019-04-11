逼小三簽切結書給100萬且不分手 法官判他免還錢

2019-04-11 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



示意圖／ingimage 分享 facebook 已婚劉姓男子多年前和同公司的女同事發生婚外情，卻遭對方指控，他以公佈私密照為由，威脅小三簽切結書交付100萬元且不得分手。女方付錢後認為切結書違反公序良俗，提告要求他返還不當得利，台北地方法院認為，女方沒有負舉證責任，無法證明劉拿的錢屬於不當得利，判女方敗訴，劉免歸還100萬元，可上訴。

女方提告主張，她和劉男交往後多次提分手，但劉一直不願意答應，又以公佈信件、簡訊、私密照片等，威脅她不得分手，還要求她支付100萬元。她被迫匯款後，又被逼簽切結書，若她依約和劉復合，則可以拿回100萬，若不依約定時間回到劉的身邊，則100萬元就歸劉所有。

女方認為，切結書的條件是雙方須維持婚外情的不倫關係，已經違反公序良俗，依民法規定，切結書應該無效，提告要求劉返還100萬元。

劉則抗辯，小三當時認為他無法和妻子離婚，提議分手，但他並不想分手，就隨口說給100萬就同意分手，過沒幾天女方就匯款表示分手決心，並作為感謝他多年來的照顧，他見女方心意已決才黯然同意收下，他並沒有不當得利；且他一度心存依戀想維持婚外情，但女方也沒有答應他的條件，他自然沒有必要歸還百萬的必要。

法官認為，依法規定，女方請求劉返還不當得利，應該負舉證責任，但女方並沒有舉證，且女方也依恐嚇罪嫌提告劉，而檢方認為罪證不足，處分劉不起訴確定，無從證明劉拿的100萬屬於不當得利，駁回女方請求，判女方敗訴，劉免返還100萬元，可上訴。