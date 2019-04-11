監獄法大變！受刑人申請假釋被駁 可望向法官控告獄官

2019-04-11 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



為明確監獄、看守所與收容人權利義務關係，法務部完成「監獄行刑法」「羈押法」修正案，今天經行政院院會通過，要送立法院審議；相關草案明訂對於不予假釋、撤銷假釋、廢止假釋的處分，受刑人得提起復審，如不服復審決定，還可向法院提起行政訴訟。

草案其他重點包括，增訂監所人員執行職務，應符合比例原則，不得長期單獨監禁；另為保障收容人權利，監所人員得使用核定的棍、刀、槍及其他器械為必要處置，監所作業收入則基於「取之收容人，用之收容人」精神，修正作業賸餘由現行37.5%提高至60%充作收容人勞作金。

法務部說，收容人作業時間過去由獄方主導，新法訂定有關延長作業時間，應經收容人同意，並應給與超時勞作金；有關收容人因作業或職業訓練而有傷亡情形者，也應發給補償金，以強化受收容人人權保障。

此外，為保障收容人通信、投稿權益，參照司法院釋字意旨，明定監所檢查收容人之書信，是為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除書信內容的情形；為使收容人獲得保密及有效的法律協助，也規定收容人與律師、辯護人的通信、接見，應符合「開拆不閱覽，監看不與聞」原則。