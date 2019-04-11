「他會游泳」推小便男入海無罪？ 高院改判5月徒刑

2019-04-11 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子許天助去年4月17日在蘇澳漁港「蛋蛋魚攤販」內，與王姓男子起爭執，當天晚上7時30分許，他見王走到攤販對面的港邊尿尿，竟將王推入海中。王落海後，自行抓住停靠漁港內的船隻攀爬上岸，6天後報警。宜蘭地檢署依殺人未遂罪起訴許，但宜蘭地院以「知道王會游泳，港邊也有其他漁船停靠，港內平靜無波，街上也有其他人車經過」，論斷不可能以此方法殺人，判許無罪。檢方上訴，高等法院改依強制罪判許5月徒刑，得易科罰金。

王姓女攤商表示，當時許天助和她小舅子在外面講話，王姓男子剛好站在港邊尿尿，許就從後面推他一下，「他就掉下去了」，當時有很多人旁觀。約莫10分鐘後，王爬上岸、走至攤位，王女叮嚀回家更衣，否則會感冒。

王姓男子說，當時感覺有人從他的後背一推，他沒有防備，就直接掉下去，那時候天氣已經冷了，他拚命掙扎上到漁船喘息。

宜蘭地院認為許天助雖有將王推入港內，但王能自行爬上岸，許也沒阻止，而落海的地點還有很多攤販，若真有殺人念頭，不會選在這裡行凶。宜院認為許只是「酒後一時興起」，偶然推人，想要惡整、看看王狼狽的樣子，不構成殺人未遂，判許無罪。

這起判決出爐後，引發議論。但有法界人士認為要有積極證據證明許天助推人下海是要殺人，而部分媒體為了點閱率而以聳動的標題來誤導不知情的民眾，是「以犧牲司法的方式換取民眾的閱覽量，實在可恥」。

高等法院認為，許天助否認有殺人之意，他和王認識多年，常一起喝酒，沒有宿怨，案發當日兩人因小事爭吵，許心生不滿，臨時起意把正在尿尿的王推進港內。而過程中，許也在一旁觀看以隨時救護，並非不理不睬，更顯示無殺人之意，而且雙方已經和解。

高院認為，許認知王會游泳，再依現場客觀環境、被告行為後態度來看，確實沒有致人於死的犯意，但他有「強制」的事實，一審沒詳查就判許無罪，並不適當。