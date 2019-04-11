三重機車行掛羊頭賣狗肉 淪為詐欺帳房

2019-04-11 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市海山警分局偵查隊去年底查獲林姓詐騙車手，向上溯源追查數月，發現該詐騙集團成員聚集在三重區一間機車行，前天上門查緝，發現25歲機車行老闆陳姓男子涉掛羊頭賣狗肉，以機車行做掩護，做為詐欺集團收交款項據點，查扣10萬餘元贓款，並起出K他命，逮捕車手頭蔡姓男子及旗下2名車手，訊後昨天依違反洗錢防制法、詐欺及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警方去年11月查獲25歲詐欺集團林姓車手，與刑事局二隊二組共組專案小組報請新北地檢署檢察官指揮，經過數月追查，發現該詐騙集團成員經常出入三重區一間機車行，前天持搜索票上門查緝，果然查獲擔任詐騙集團車手頭的蔡姓男子（34歲）及旗下詐騙車手莊姓女子（37歲）和張姓女子（26歲），並查扣疑似詐騙贓款10萬9200元、K他命、行動電話5支及相關存摺、提款卡等贓證物一批。

警方調查，該詐欺集團與大陸地區詐欺集團利用通訊軟體共組暱稱「經濟起飛」群組，由蔡姓男子為首，負責指揮旗下車手出面提款、及派發人頭帳戶和收交款項等工作，每日提領總金額2％至3％作為旗下車手及收簿手酬庸。

警方蒐證期間，發現該詐騙集團共犯屢屢進出三重地區一間機車行，但店內均無維修技工出入，引起警方質疑，經過多日埋伏蒐證。原來是機車行老闆陳姓男子已遭詐欺集團成員吸收，將其經營機車行提供詐欺集團作為收交款項據點，且提供期下車手作為掩蔽地點，以規避警方查緝。陳嫌到案後，供稱以每月2萬元為代價，協助詐騙集團收受現金、包裹等物，估計從事收受贓款期間已協助詐欺集團收受數百萬元現金。