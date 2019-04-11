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霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市五股區1間幼兒園傳出同儕霸凌事件，1名未滿5歲的女童疑似在學校遭到男同學「性侵」，不僅被用5條繩索捆綁纏繞，更有4人分別壓住女童的雙手雙腳防止她掙扎，最令家長不捨的是，女童自述當下還遭到男同學用長棍戳弄下體，家長要查看監視器，卻遭園方拒絕。園方今天上午出面駁斥家長的指控，警方目前也已介入調查。

被害女童的家長在臉書披露自己4歲大的女兒，因就讀五股區明德路上某幼兒園，卻遭到中班的同班男同學疑似「性侵」，向園方反應此事要求查看監視器，卻遭園方拒絕；但園方則回應，是因監視器畫面已被覆蓋遺失，並不是不讓家長查閱。

家長從女童口中得知事發經過，指日前在幫女童洗澡時，女童突然大哭，經詢問才知道疑似是在學校被同學欺負，更用長棍戳生殖器。家長轉述女童說法稱，遭到5名同學欺負，其中1名男同學將她推倒在地上，其他4人再合力用繩索將她綑綁，並合力壓住雙手雙腳，而推倒女童的該名男同學，更拿起老師放在教室的長棍，直接戳弄起女童下體。

家長當下無法接受這樣的情況，3月4日向園方反應，但得到的回應也讓家長不滿，不僅不讓查看監視器，女童的班導師更是火速離職。「3月4日晚上7點許回到家，才知道當天早上又被戳，班導師幫她換褲子及擦藥，並用棍子打她的頭、罵她呆子做丟臉的事，並警告不能回家告訴爸爸、媽媽。」

「有時在教室、有時在廁所戳。」女童向家長表示，去年11月開始就遭到同學欺負，多次遭男同學以長棍戳弄下體，家長質疑園方從去年11月開始就發生的情況，4個月的時間，班導師怎麼可能不知情。

但園方大聲喊冤，同時表示絕沒有拒讓家長看監視器畫面，而是該段時間紀錄已經消失，已將所有檔案交由警方進行復原，並全力配合警方調查作業。

蘆洲警分局除家長報案第一時間就前往幼兒園瞭解，目前也已經展開調查，但因當事人年紀過小，近日才由分局婦幼隊完成筆錄製作，程序都依規定處理。

家長po文控訴女兒在幼兒園疑似遭到性侵，要其他家長多留意。圖/翻攝自臉書...
家長po文控訴女兒在幼兒園疑似遭到性侵，要其他家長多留意。圖/翻攝自臉書社團
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