自然科學博物館的廢棄物 被傾倒在清水區楊厝段

2019-04-11 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市弘記工程行廖姓老闆，兩年前承攬國立自然科學博物館所發包的展覽拆除及廢棄物清理工程，竟交由大樓回收的林姓業者、環保局垃圾車司機「阿忠」，以每車2000元代價，載事業廢棄物運至清水區楊厝段丟置，台中地院依違反廢棄物清理法將廖等3人判處1年5月至1年6月不等徒刑，均緩刑3年，並向國庫支付3至5萬元。

判決書指出，廖男（67歲）為「弘記工程行」負責人，於106年9月間，承攬國立自然科學博物館所發包關於展覽拆除及廢棄物清理工程，因而產出廢棄保護材及木板等一般事業廢棄物。

廖男又於同年10月中旬，承攬莊婦 (已歿)所發包位在西區樂群街房屋的室內裝修清運工程，因而產出廢棄木板、石膏板、廢棧板、衣褲等一般事業廢棄物。

廖男與未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件的大樓回收業者林男（37歲）及環保局垃圾車司機「阿忠」（60歲）聯絡，由廖與林接洽，約定單次清除處理費為2000元，委由林、「阿忠」清除、處理一般事業廢棄物。

自106年10月6日起至106年12月1日止，廖男先後駕駛自小貨車載一般事業廢棄物，至中市北區豐樂路林男住所，交予一般事業廢棄物共3車次，並交付清除處理費6000元予林。