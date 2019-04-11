吾爾開希酒駕 緩起訴繳6萬元

2019-04-11 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



知名民運人士吾爾開希，上月底凌晨一時許，因為酒駕騎乘機車遭大安警分局攔查，酒測值達每公升0.4毫克，被依公共危險罪嫌送辦。台北地檢署今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫6萬元。

據了解，吾爾開希晚上在和平東路二段一處酒吧和友人飲酒，一時許結束聚會後，就騎乘機車返家，卻在路上被瑞安派出所警員攔查。

吾爾開希在3月31日上午8時許被送到台北地檢署，檢方因為他未肇事且態度配合，已將他先行請回。