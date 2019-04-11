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吾爾開希酒駕 緩起訴繳6萬元

2019-04-11 10:12聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

知名民運人士吾爾開希，上月底凌晨一時許，因為酒駕騎乘機車遭大安警分局攔查，酒測值達每公升0.4毫克，被依公共危險罪嫌送辦。台北地檢署今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫6萬元。

據了解，吾爾開希晚上在和平東路二段一處酒吧和友人飲酒，一時許結束聚會後，就騎乘機車返家，卻在路上被瑞安派出所警員攔查。

吾爾開希在3月31日上午8時許被送到台北地檢署，檢方因為他未肇事且態度配合，已將他先行請回。

吾爾開希是新疆維吾爾族人，是六四民主運動的民運人士，與王丹、柴玲同為當時學生領袖，目前他已經是中華民國國民，並定居台灣。

民運人士吾爾開希酒駕，緩起訴繳6萬元。本報資料照片
民運人士吾爾開希酒駕，緩起訴繳6萬元。本報資料照片
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六四新疆

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