酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市警三民二分局警備隊張姓巡佐今天在屏東市住處，經母親發現他上吊自殺死亡。10天前，他經服務單位測出勤前喝酒，受到告誡後，便請休假，明天上班，卻上吊身亡，因沒留遺書，動機令同事不解。

據高雄市三民二警分局瞭解，今天晚間6點多，張姓巡佐（46歲）的母親到張在屏東市莊敬街住處，發現他上吊自盡，向警消求救後，已經死亡多時。

據瞭解，張已離婚多年，才獨住住處，他原本在高雄市警仁武分局服務，去年9月因在屏東市復興路與廣東南路口，涉嫌酒後騎機車被屏東警方查獲，高雄市警局將他調職到湖內警分局，不料，3月9日他在屏東再度涉酒駕，高雄市警局再調他到三民二警分局。

3月31日上午張服勤前，分局對他酒測，發現酒測值0.23毫克，因他是開車駕返隊服勤，三民警二分局立即對他開單扣車，並簽報行政懲處。

三民二警分局今晚表示，張3月18日調職到三民二警備隊，便出具憂鬱症等醫院診斷證明，幹部也設Line群組，隨時關心他，但是，3月31日經測出勤前喝酒，張便以身體不適，自4月1日起請休假到4月10日，他休假期間，警備隊長等人也輪流到他住處關懷，還和他約12日要帶他就醫，同事聽到他上吊身亡，都相當遺憾，正協助張母處理後事。