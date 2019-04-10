中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



中華壘球協會副秘書長畢鈞輝，被控與運佳旅行社實際負責人、現任中華奧會副主席蔡賜爵勾串，涉嫌浮報美國移地訓練採購價金，持不實單據向國家訓練中心詐領70萬元款項；調查局高雄市調查處今天搜索壘球協會等4個地點，畢、蔡深夜依貪汙罪移送台北地檢署複訊。

畢鈞輝抵達北檢時，對於媒體詢問是否貪汙？他搖搖頭示意沒有，但沒發表任何談話，反觀蔡賜爵則是閃避媒體拍照。

蔡賜爵擔任過中華代表隊領隊或副領隊，與行政院長蘇貞昌等政壇大咖交情不錯，也曾爆發與網球女將謝淑薇互嗆事件；謝淑薇前年在臉書自爆，因與奧會副主席蔡賜爵討論選手村問題，結果遭到拍桌，憤而宣布「全面從台灣網壇退休，永不再接受國家隊徵召」；當時蔡賜爵指謝淑薇不為國家隊而戰，態度不可取。

據了解，中華女壘在國際棒壘賽事中屢獲佳績，更在亞運奪下銀牌，為爭取2020東奧入場券，體育署提早開始備戰，國訓中心去年底委託壘球協會辦理培訓專案，希望壘球協會安排好手赴美移地訓練。

但檢調卻接獲檢舉，指畢鈞輝承辦「2018美國移地訓練膳宿及交通採購案」時，將招標金從2百多萬虛增至347萬元，並以限制性招標方式，讓運佳旅行社得標，共有30人出團前往亞特蘭大等城市移地訓練。