渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東吳姓男子不滿女友分手並結新歡，3年前涉將四級毒品「氯硝西泮」摻入四物雞湯，她喝下身體逐漸昏沉，吳便趁機扶進房間性侵得逞，更拍下性愛照片傳給她論及婚嫁的男友，害她解除婚約。高雄高分院依犯藥劑強制性交罪判吳8年徒刑，竊錄身體隱私部位罪處6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，吳姓男子與前女友曾在屏東共同經營美容美睫店，不過他疑似無法接受分手女友另結新歡，2016年11月22日上午，他謊稱有客人指定她服務，將前女友誘騙回店內，特意烹調四物雞湯，卻摻入第四級毒品氯硝西泮；待藥效發作，吳假意攙扶已昏沉的前女友到後方房間，脫她衣服性侵得逞。

更扯的是，吳姓男子拿前女友手機拍下她胸部、下體私密照，以及性愛過程照片，再傳送給她現任男友，意圖表示他們仍交往中；不過女方的現任男友察覺不對勁，趕緊聯絡她的家人前往美婕店，將她載走並前往醫院抽血驗尿，果然呈現氯硝西泮的陽性反應，怒報警控訴遭性侵。

吳姓男子審理時否認下藥，辯稱四物雞湯有加米酒，前女友喝6碗才頭暈，且是前女友要求按摩，雙方合意性交，至於拍攝私密性愛照，則是為表示自己為「正牌男友」。

合議庭認為，被害女子應是喝下吳姓男子提供雞湯陷入昏沉，且不太可能在她離開美婕店到醫院之間取得氯硝西泮，並冒生命危險喝下，不採信吳的辯詞；且依女方親友證稱她早已與吳分手，認定性行為及拍照都是違反女方意願。