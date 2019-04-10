三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



三民書局與東大圖書向前董事長夫人提告侵占，士林地檢署以罪證不足不起訴，聲請再議後也遭駁回，目前交由士林法院交付審判。三民書局總經理劉仲傑今日指出，父親生前將資產託付給他管理，因母親在父親過世後，請求剩餘財產分配請求權，擔心創辦人劉振強畢生貢獻被動搖，才由公司提告、並非子告母爭產官司。

劉仲傑指出，父親劉振強在遺囑中明指國內資產，因皆為公司營運使用，5年內不得分產，且命他為遺囑執行人。

他表示，2017年2月父親告別式後，母親在當年3月中與大哥、大嫂前往第一銀行辦理變更印鑑及補發存摺。三民書局獲悉後並未採納律師建議進行追討行動。

不料，母親在2018年1月向台北地方法院提吿，要求取得一半遺產，擔憂父親畢生奉獻的文化事業瞬間陷入困境，書店恐被迫搬離，多達550名員工的工作權也備受威脅，經律師建議，三民書局及東大圖書公司去年2月才提告要求返還由公司匯入劉母帳戶中的1400萬元。

劉仲傑說，款項屬於三民書局和東大圖書所有，並非父親遺產。他感慨，「父親是逃難過的人、一生辛苦」。如今，三民書局超過一甲子的文化基業，因為創辦人之妻依法律權利，提出財產分配請求權，即將面臨困境。