親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融安打送回超前分 火腿3：2軟銀

直播／全球首張黑洞照曝光！見證人類史上重要一刻

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

三民書局與東大圖書向前董事長夫人提告侵占，士林地檢署以罪證不足不起訴，聲請再議後也遭駁回，目前交由士林法院交付審判。三民書局總經理劉仲傑今日指出，父親生前將資產託付給他管理，因母親在父親過世後，請求剩餘財產分配請求權，擔心創辦人劉振強畢生貢獻被動搖，才由公司提告、並非子告母爭產官司。

劉仲傑指出，父親劉振強在遺囑中明指國內資產，因皆為公司營運使用，5年內不得分產，且命他為遺囑執行人。

他表示，2017年2月父親告別式後，母親在當年3月中與大哥、大嫂前往第一銀行辦理變更印鑑及補發存摺。三民書局獲悉後並未採納律師建議進行追討行動。

不料，母親在2018年1月向台北地方法院提吿，要求取得一半遺產，擔憂父親畢生奉獻的文化事業瞬間陷入困境，書店恐被迫搬離，多達550名員工的工作權也備受威脅，經律師建議，三民書局及東大圖書公司去年2月才提告要求返還由公司匯入劉母帳戶中的1400萬元。

劉仲傑說，款項屬於三民書局和東大圖書所有，並非父親遺產。他感慨，「父親是逃難過的人、一生辛苦」。如今，三民書局超過一甲子的文化基業，因為創辦人之妻依法律權利，提出財產分配請求權，即將面臨困境。

劉仲傑說，這起官司是三民書局與東大圖書等法人提出，並非兒子與母親間的爭產官司，強調「我心坦蕩」。

三民書局。記者蕭雅娟／攝影
三民書局。記者蕭雅娟／攝影
分享
三民書局在台已超過一甲子。記者蕭雅娟／攝影
三民書局在台已超過一甲子。記者蕭雅娟／攝影
分享
三民書局出版許多法律相關書籍。記者蕭雅娟／攝影
三民書局出版許多法律相關書籍。記者蕭雅娟／攝影
分享

遺產第一銀行
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

影／外孫盜領1000元 外婆痛心提告

2019-04-10 20:13

狠夫殺死前妻與兒子還誣指母子有染 二審判無期徒刑

2019-04-10 19:24

夏林清指苗博雅侵害名譽權 聲請傳2博士生作證

2019-04-10 18:47

中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

為尋妻、為男友 逃逸移工下跪求警「拜託別抓我」

2019-04-10 17:39

賣記者停車證雜誌社老闆詐業者 稱「警察較不會臨檢」

2019-04-10 16:44

工人喝藥酒 酒駕外出買工具被查獲

2019-04-10 15:45

烏來區長遭控搓圓仔湯 法院判他贏了當選無效訴訟

2019-04-10 15:17

酒駕累犯惹眾怒 衛福部擬強制戒治

2019-04-10 14:26

教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12

北市水上樂園「漂漂河之狼」連摸2童 判刑3年10月

2019-04-10 13:58

渣男性侵少女 一群「正義哥」辣椒水噴下體私刑報復

2019-04-10 13:46

自稱玉帝、騎龍觀音 夫妻掰因果病詐財得坐牢

2019-04-10 13:25

罰睡陽台造成心理創傷 老師判拘役50天

2019-04-10 12:48

讓馬英九困擾的三中案 欣裕台與莊婉均、羅玉珍僵持

2019-04-10 12:31

與小三「野戰」拍片記錄挨告 運動健將遭起訴通姦

2019-04-10 12:26

不滿高鐵服務 乘客多次揚言「放炸彈」遭起訴

2019-04-10 12:07

高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42

解開牽繩讓狗自由活動 路過狗和飼主都被咬

2019-04-10 11:37

醉夫執意酒駕 妻拔鑰匙見警告狀：我丈夫酒駕

2019-04-10 11:27

資深電視人郭建宏告誹謗 公廣董座陳郁秀無罪

2019-04-10 11:06

回響／酒駕犯眾怒 衛福部：目前思考方向為強制戒治

2019-04-10 10:58

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

涉詐貸44億元 欽泰詹氏兄妹收押

2019-04-10 00:48

慈湖潑紅漆 獨派11人判處拘役

2019-04-10 00:45

貪到大陸去 海巡三人判刑定讞

2019-04-10 00:42

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

為防制鬥毆酒駕 警要求業者將負第三方警政責任

2019-04-10 00:20

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

魏應充嗆衛福部「作偽證」 食藥署：不排除提告

2019-04-09 20:40

華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18

輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人均不起訴

2019-04-09 20:17

中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08

專挑直播主下手 網路騙子得手上百萬被起訴

2019-04-09 19:06
看更多

熱門文章

警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01

「最會走火」新警槍 全台警局躲子彈 各出奇招

2019-04-10 10:00

渣男性侵少女 一群「正義哥」辣椒水噴下體私刑報復

2019-04-10 13:46

影／住戶大會一言不合 兩男托育中心鬥毆流血掛彩

2019-04-10 12:33

國民黨台南市議員謝龍介遭恐嚇開槍 葉嫌新竹落網

2019-04-10 17:48

網購36元郵資卻收60元運費 網友怒批店家不老實反被洗臉

2019-04-09 21:49

台婦走私5億日幣偽鈔 半數已銷日

2019-04-10 00:30

拍賣達人「阿邦師」在飯店遭圍毆 警救人查出債務糾紛

2019-04-10 00:24

噁男！專偷屏科大周邊女生宿舍 內衣竊賊栽了

2019-04-10 09:34

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42

當年同班機走私日幣偽鈔 他被捕、她過關

2019-04-10 00:33

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

阿嬤拖菜籃刮傷愛車 他批「放任長輩」網狂酸回擊

2019-04-10 13:37

小三簽性愛合約答應每月做2次 人夫竟變控制狂

2019-04-10 13:28

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

影／女攀屋簷撿東西失足墜樓 一度失去生命跡象

2019-04-10 13:20

稱離婚後願包養 通緝犯周旋貴婦狂騙219萬

2019-04-10 11:13

台中沙鹿轎車疑自撞起火 男當場燒死車內

2019-04-10 09:18

新北市CP值最高色情服務 新北市副市長帶頭拆

2019-04-10 12:11

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

讓馬英九困擾的三中案 欣裕台與莊婉均、羅玉珍僵持

2019-04-10 12:31

輔大女學生遭潑不明溫熱液體 警方：已採跡證化驗

2019-04-10 15:27

怒嗆小三「不要上我的床」人妻揪出性愛影片提告

2019-04-10 16:56

兩家世交還是恩師 他卻大膽行搶亡師妻子

2019-04-10 17:06

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

台中醫師罹病想不開 15樓墜落被發現時已屍僵

2019-04-10 11:57

高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50

影／微波爐起火！友人送的入厝禮住警器即時響起示警

2019-04-10 15:41

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

貪到大陸去 海巡三人判刑定讞

2019-04-10 00:42

毒蟲走完大甲媽就被逮 警神回：大甲媽要你別吃毒

2019-04-10 15:10

花甲男娶嫩妻花百萬買藥補身體 結果GG了

2019-04-10 10:54

影／嘉義木造建築傳大火 幾公里外都見濃煙

2019-04-10 13:34

夜行120公里 乾父子半夜相約納骨塔見面卻藏毒

2019-04-10 13:09

與小三「野戰」拍片記錄挨告 運動健將遭起訴通姦

2019-04-10 12:26

醉夫執意酒駕 妻拔鑰匙見警告狀：我丈夫酒駕

2019-04-10 11:27

影／嘉義7棟木造房傳大火 火勢猛烈數公里外見濃煙

2019-04-10 14:48

首次旅台 她因弄丟手機結下姐妹緣

2019-04-10 15:29

涉詐貸44億元 欽泰詹氏兄妹收押

2019-04-10 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top