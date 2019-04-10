工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄劉姓男子為接案軟體工程師，卻涉對交友軟體「BEETALK」上認識的王姓女子謊稱是鴻海集團20幾年員工，藉此陸續以修車、買機票為由借款3萬多元，王女發覺他還不出錢才知有詐報警。高雄地院認為，劉借錢前戶頭僅剩5元，根本沒償債能力，但考量他已還錢，依犯詐欺取財罪處拘役120日，易科罰金1萬2000元，可上訴。

王女提告指出，去年3月11日在BEETALK認識劉姓男子，劉每次打電話來都說很緊急，並以不同的理由表示他馬上就要那些款項；她因當時在上班，沒有辦法考證所講的是否真實，但認為他是鴻海員工有穩定工作，劉還曾傳訊說「公司去年現金股利是3.5元，我有892張股票，共領了892*1000*3.5元」，也說要搭老闆私人飛機回高雄，都使她相信他經濟能力足以還款。

劉姓男子同年月14日稱要設立共同基金，叫王女匯款3000元；15日又說汽車擋風玻璃壞掉，借6000元修繕；16日更對王女表示「只是喜歡收到生日禮物的感覺」、「明天晚上妳刷卡買戒指後、星期五晚上老公會拿3萬2000元給妳」，如此同一個月內密集借3萬6900元。

劉姓男子偵訊辯稱，僅是單純男女朋友間借貸關係，他因愛面子緣故，才編造理由借錢；檢方偵訊問他「坐老闆私人飛機是真的嗎？」，劉回「沒有，但跟詐騙無關，是男女朋友間誇大的表示」；檢再問所指老闆是誰？劉則承認是郭台銘，那只是誇大，郭台銘不認識他。