狠夫殺死前妻與兒子還誣指母子有染 二審判無期徒刑

2019-04-10 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



苗栗縣民黃證庭34年前與妻子吳婦離婚後，由吳獨自幼兒長大，前年與妻兒敘舊，夫妻一起打工，竟懷疑妻兒有染，持利剪殺死妻與兒，一審依殺人罪將他判處無期徒刑，經黃及檢察官提起上訴，台中高分院今天宣判，改判就他殺妻部分判刑15年、殺子部分判無期徒刑。可上訴最高法院。

二審查出，63歲的黃證庭於74年間與妻子吳離婚後，由吳婦獨自扶養甫出生之幼兒。至106年2月間，黃證庭因與吳婦一起做臨時工，經吳婦同意入住苗栗縣竹南鎮住處而與其母子同住。

黃證庭因懷疑吳婦與兒子有染，竟於106年5月3日凌晨，持剪刀在住處2樓主臥室，趁吳婦不備之際，朝她頸部猛刺，兒子聽聞媽媽哀嚎即前往救助，並試圖搶下黃證庭手上剪刀，遂與黃由住處搶到屋外，該剪刀雖曾一度因兩人拉扯而掉落在屋外路面。

惟黃證庭隨即撿回，趁兒子二次跌坐在地及倒臥水溝旁樹叢時，持該剪刀猛刺兒子的頭頸處，直至兒子因失血過多癱軟在地不起，母子二人均終因出血性休克而死亡。一審依殺人罪將黃證庭判處無期徒刑，褫奪公權終身，經黃、及檢察官上訴二審。

台中高院查出，黃證庭經送台中榮民總醫院做精神鑑定，查出他犯案時，行為能力顯著減低，符合刑法減輕其刑之適用，但一審未採用醫院為精神鑑定結果，乃撤銷原審判決予以改判。

二審查出，黃證庭殺妻、殺子，手段兇殘，令人髮指。且在吳婦釋出供住之善意及恩情後，不知感念反而加以殺害，甚對未曾照養過之子做出本件殺人犯行，顯然惡性重大。