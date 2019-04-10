王永慶過世再爆1.1億遺產風波 子女一年調解4次都失敗

2019-04-10 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



已故台塑集團創辦人王永慶2008年過世至今已過11年，但遺產分配爭議尚未結束，今天爆出王永慶仍有一筆1.1億元遺產尚未分配，去年由已故大房王月蘭3位遺囑執行人向二房、三房共九名子女提出分割遺產訴訟。據了解，雙方經過近一年、四度調解，今年初正式宣告調解失敗，進入訴訟程序，而5月8日將首次開庭。

鏡週刊今天報導，王永慶逝世後，王家向國稅局申報遺產為595億餘元，但2012年王家接到法院通知，才知王永慶在渣打銀行還有一筆1.1億元存款，國稅局因此認定王家漏報遺產稅，祭出2000萬餘元罰款，但王家不服提行政訴訟獲免罰。

經查，針對王永慶的1.1億元遺產，大房王月蘭的遺囑執行人前大法官戴東雄、律師許進德、施中川向法院提分割遺產訴訟，對象為二房、三房的9名子女，包括王文洋、王文祥、王貴雲、王雪齡、王雪紅、王瑞華、王瑞瑜、王瑞慧、王瑞榮。據了解，大房遺囑執行人去年4月25日遞狀提告，雙方歷經一年、四度調解之後，今年1月16日正式宣告破局，正式進入訴訟。

據周刊報導，王永慶除國內遺產外，海外仍有6000億元的資產，對此二房長子王文洋積極調查，也在香港、美國等地提訴訟，另主張三房李寶珠無權分配，但三房女兒認為，依照先前分配595億元遺產的家族協議，已認定李寶珠是王永慶的合法妻子，高等法院也曾裁定李寶珠是王永慶的合法配偶，李寶珠當然有權分配。

另外，周刊指出，王永慶的1.1億元遺產官司，牽動王永慶海外的6000億資產分配，若李寶珠可以介入分配1.1億遺產，也代表李寶珠可以分得王永慶的海外資產至少750億元。