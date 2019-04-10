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夏林清指苗博雅侵害名譽權 聲請傳2博士生作證

2019-04-10 18:47聯合報 記者王宏舜╱即時報導

輔大心理系性侵案曾引發軒然大波，時任輔大社科院院長的夏林清不滿台北市議員苗博雅在拍影片「十分鐘認真包：哪裡出了包？」影片評論，提民事訴訟、向苗求償1元、在臉書刊登道歉啟事。台北地院1月22日判夏林清敗訴，苗免賠、免道歉。高等法院今開庭，雙方都委任訴訟代理人出庭；夏的律師表示，苗指一個大學教授串證，這是負面評價、侵害名譽，讓大家以為她用惡劣的權力壓迫別人的意志、對證人施加壓力。

律師向法官表示，夏林清去年4月退休，她主張，苗博雅2016年9月27日在臉書粉絲專頁發表「十分鐘認真包：哪裡出了包？」影片，控輔大心理系工作小組刻意讓證人屈服更改證詞，這番言論是憑空杜撰，未提出合理依據。

夏的委任律師曾說，苗的影片指控夏威脅證人、串供等，對夏產生負面評價，已侵害她的名譽權和人格法益，客觀上已構成侵權行為。他說，苗博雅引述資料包括一名周姓學生的說法，沒有事實依據，且苗一再強調夏構成妨害司法、串証，非正當評論。

苗博雅認為，她不否認影片中所述內容，但按照最高法院見解，若屬公共利益、可受公評事項，且已經合理查證，讓人相信其為真實，就不構成不法侵害他人名譽。她的評論是基於輔仁師生討論會中周姓學生的陳述，主要評論夏林清不當接觸證人。苗指出，她就公共利益事項作出評論，與事實相符，且依照她查證的資料，她相信是真的，沒侵害夏林清的名譽。

北院認為，苗事實陳述部分經合理查證，有相當依據確信為真，評論也是評可受公評之事，沒有任何違法性，夏林清沒有理由訴請賠償1元、要求刊登道歉啟事，聲請皆駁回。

高院民事庭今開庭，夏林清的律師聲請傳喚莊姓、陳姓博士生，欲證明苗博雅沒有查證的事實。

夏林清所羅列的附表中，提到「 甚至以輔導之名去輔導了在當時曾經看到現場相關的證人，出現一個問題，如果由同一個工作小組，在不斷的跟這個案子中的所有當事人跟證人，以所謂溝通之名，反覆地核對事實的話，就有可能啊！會踩到我們法律上所說的串證的疑慮。」法官疑惑「這樣子有何侵害？」。

苗博雅的訴訟代理人對苗「當初是向何人查證？」、「有包括陳姓學生嗎？」等問題，都無法回答，法官請她回去問清楚再補充。高院定5月22日下午再開庭，並傳兩博士生作證。

輔大心理系2015年爆發性侵案，夏林清宣稱此事是「情慾流動」掀起議論，她控被害女學生和她朱姓男友發表不實文章，求償1元並登報道歉，案件由士林地院審理中。

夏林清（左圖）、苗博雅。 聯合報系資料照片
夏林清（左圖）、苗博雅。 聯合報系資料照片
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夏林清苗博雅
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