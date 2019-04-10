中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



中華奧會副主席蔡賜爵因曾任運佳旅行社的實際負責人，被檢調約談。 報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

中華民國壘球協會副秘書長畢鈞輝，去年受國家運動訓練中心委託，承辦中華女子壘球代表隊赴美訓練採購案，被控勾結運佳旅行社浮報70多萬元經費，使標金膨脹至347萬元；台北地檢署今指揮調查局高雄市調查處，搜索壘球協會、運佳旅行社，約談畢鈞輝、運佳旅行社前負責人蔡賜爵等9人。

檢調為釐清運佳旅行社的實際負責人身分，今天傳喚蔡賜爵釐清疑點，至於擔任掛名負責人的蔡賜爵兒子蔡逸凡，則未被約談。

「國家運動訓練中心」是中華民國國家體育代表隊選手的訓練基地，為教育部主管的行政法人機構。1976年啟用時稱「左營運動訓練中心」，目前董事長由教育部常次林騰蛟兼任。

根據官網資料，2013年1月1日因政府組織改造，體委會併入教育部為體育署，國家運動選手訓練中心由體育署管理。 2015年1月1日為強化台灣競技運動人才的培育，國家運動訓練中心正式改制為行政法人，繼續培育優秀運動選手，提昇國家競技運動實力、成績。

檢調獲報，指「中華民國壘球協會」涉2018年接受「國家運動訓練中心」委託辦理壘球選手赴美訓練標案時，勾結旅行社人員，浮報價額70多萬元，整件標案金額共300多萬元。